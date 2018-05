Ăn gì bổ sung collagen tự nhiên cho cơ thể

- Ăn các loại cá chứa nhiều collagen như cá hồi và cá ngừ giúp tạo màng chất béo tự nhiên giúp da khỏe mạnh. Thường xuyên ăn cá còn giúp tăng tính đàn hồi, hạn chế các tác nhân gây lão hóa da.

- Cà chua, ớt và củ cải đường có chứa các chất chống oxy hóa lycopene. Lycopene hoạt động như một kem chống nắng tự nhiên, bảo vệ da.

Bổ sung collagen tự nhiên từ thực phẩm. Ảnh: New Beauty.

- Các loại rau cải như cải bó xôi, cải xoăn giàu vitamin C và collagen giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho da. Thường xuyên ăn cải còn giúp tăng chất xơ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn cho làn da mịn màng.

- Bổ sung các loại củ như cà rốt và khoai lang giàu vitamin A giúp phục hồi và tái tạo lớp collagen yếu.

- Ăn đậu nành, đậu hũ giúp tăng cường collagen tự nhiên cho da đồng thời chống lại sự gia tăng các enzyme gây lão hóa da như MMPs.

- Nghiên cứu cho thấy ăn các quả có múi như cam, chanh, bưởi giàu vitamin C giúp chuyển hóa các axit amin lysine, hình thành collagen. Vitamin C đồng thời là chất chống oxy hóa quan trọng giúp trung hòa các gốc tự do để làn da trẻ hóa.

Như Mây (Theo New Beauty)