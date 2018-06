Ăn gì cho tóc và móng chắc khỏe

Thực phẩm tốt nhất cho dạ dày / Các loại thực phẩm có tác dụng như Viagra

Bạn có cảm thấy khó chịu về tình trạng móng tay và tóc dễ bị gãy, xước hay mọc chậm? Nếu bạn không hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết thì vấn đề này còn trở nên tồi tệ hơn nữa. "Điều quan trọng nhất để có mái tóc và bộ móng đẹp là ăn uống lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng", tiến sĩ về dinh dưỡng Robert Kominiarek phát biểu trên Womansday. Do đó bạn nên bổ sung các loại thực phẩm có lợi cho sự phát triển của móng, tóc như:

1. Sữa

Các nghiên cứu chỉ ra việc thiếu một lượng nhất định các khoáng chất như sắt, kẽm, biotin và protein có thể gây rụng tóc. Cơ thể thiếu sắt, móng tay sẽ bị giòn và xuất hiện những vết lằn. "Bạn nên bổ sung những loại thực phẩm giàu các chất dinh dưỡng này. Chẳng hạn như sữa là một trong những siêu thực phẩm cung cấp dồi dào protein, canxi, vitamin D và biotin, từ đó giúp móng, tóc mềm mại và mượt mà hơn", chuyên gia dinh dưỡng khuyên.

2. Trứng

Thông thường tóc của bạn sẽ mọc dài thêm khoảng 1-2 cm mỗi tháng. Phần tóc dài ra chứa khoảng 97% là protein, do đó bạn cần phải bổ sung cho cơ thể đủ lượng protein để thúc đẩy sự tăng trưởng và thay thế các tế bào. Trứng là nguồn cung cấp dồi dào protein, biotin và sắt.

3. Cá hồi

Axit béo Omega-3 trong cá hồi có thể giúp cải thiện tình trạng tóc gãy rụng, chẻ ngọn và làm cho da đầu bớt gàu. Dưỡng chất này cũng giữ cho móng tay không bị giòn yếu. Cá hồi cũng chứa nhiều biotin, vitamin B cần thiết giúp tóc và da đầu khỏe mạnh.

4. Rau màu xanh

Cải xoăn, cải bó xôi và những loại rau màu xanh đậm đều có đầy đủ vitamin A và C rất tốt cho cơ thể. Các dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, xây dựng và củng cố mạch máu. Đặc biệt vitamin C cần thiết cho quá trình hấp thu sắt và vitamin A hỗ trợ sự tăng trưởng tóc. Vitamin C cũng giúp cơ thể khỏe mạnh, là nền tảng cho tóc và móng phát triển.

5. Rau màu cam và vàng

Những loại rau chứa nhiều vitamin A như cà rốt, bí ngô, khoai lang giúp móng tay sáng màu hơn và không bị khô nứt. Chúng cũng chứa các chất chống oxy hóa beta-carotene, giúp cơ thể chuyển đổi vitamin A nuôi dưỡng các tế bào.

6. Nước

Việc uống nước đầy đủ mỗi ngày rất quan trọng đối với sức khỏe của tóc và móng. Không những thế, đây còn là chìa khóa giúp cơ thể duy trì tốt các chức năng của nó. Nước còn giúp cơ thể vận chuyển tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết đến tất cả bộ phận, trong đó có tóc và móng.

Ngọc Vĩnh