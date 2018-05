Ăn gì để trẻ mãi không già

Vitamin nào tốt nhất cho phái đẹp / Những thực phẩm tự nhiên giúp giảm nhiễm trùng thận

Theo nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học chỉ ra rằng quá trình lão hóa có thể được giảm thiểu bằng các đặc tính chữa bệnh của chất chống oxy hóa, được tìm thấy trong một loạt các sản phẩm tươi. Các loại thực phẩm giàu vitamin C như rau lá xanh sẫm, cải bruxen, quả kiwi, bông cải xanh, cà chua và hoa quả tươi có tác dụng bảo vệ tuyến ức, một hệ thống cơ quan miễn dịch quan trọng.

Thí nghiệm ở chuột cho thấy, những con chuột được cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa, tuyến ức mạnh khỏe hơn so với những con chuột bình thường. Tuyến ức là một tuyến nhỏ nằm phía sau xương ức giữa phổi. Chức năng của nó là để sản xuất các tế bào hệ miễn dịch chống lại bệnh tật đặc biệt là ung thư.

Tiến sĩ Howard Petrie, thuộc nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Scripps ở California, cho biết: “Kết quả nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa và chức năng miễn dịch có liên quan chặt chẽ với nhau. Nghiên cứu này mở ra con đường mới cho các chiến lược điều trị để cải thiện hệ miễn dịch trong dân số già".

Vitamin C rất cần thiết cho việc bảo vệ và duy trì các tế bào. Nó giúp vết thương chóng lành và đặc biệt quan trọng đối với hoạt động các mô và cơ quan. Người lớn cần khoảng 40 mg vitamin C mỗi ngày. Nhiều loại trái cây không chua như đu đủ, dâu tây, dứa, dưa đỏ, quả mâm xôi, nam việt quất, quả việt quất và dưa hấu cũng là nguồn tuyệt vời của vitamin C.

Tiến sĩ Ian Campbell, một bác sĩ từ Nottingham, cho biết: “Một lần nữa nghiên cứu này khẳng định chế độ ăn uống giàu trái cây và rau quả, cùng với lối sống năng động, là một trong những chìa khóa để có cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài".

Thu Hiền (Theo Express)