Ăn quá no là thủ phạm gây 10 bệnh thường gặp

“Ăn gì chưa?”, đây là câu chào hỏi phổ biến ở mọi quốc gia, điều này chứng tỏ con người rất coi trọng việc ăn uống. Một chuyên gia dinh dưỡng nói trên trang Health rằng: “Chẳng có ai sống mà không ăn. Chỉ là khẩu vị của con người hiện đại ngày càng đa dạng, ăn càng no càng đáng lo”. Hầu hết mọi người đều từng ăn quá no, có người ngày nào cũng ăn quá no.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra 4 nguyên nhân khiến mọi người thường ăn quá nhiều. Thứ nhất là ăn tiệc buffet, do thức ăn phong phú cộng thêm tâm lý mọi người nghĩ rằng phải ăn cho đủ số tiền đã bỏ ra. Họ đến nhà hàng trong tình cảnh "đói run tay" và khi ra về lại "no run chân". Thứ hai, tại những bữa tiệc dành cho giới doanh nhân, vì thời gian kéo dài khá lâu, nếu chỉ ngồi không sẽ rất vô vị nên mọi người ăn liên tục vô tình đã nạp quá nhiều thực phẩm.

Thứ ba là khi bạn bè họp mặt, rượu thịt đầy bàn, cộng thêm tâm trạng phấn khởi, ai cũng ăn no căng bụng. Thứ tư, do công việc quá bận nên nhiều người có thói quen ăn vội. Nghiên cứu cho thấy thời lượng từ khi bắt đầu đưa thức ăn vào miệng cho đến khi não tiếp nhận tín hiệu no là 20 phút. Rất nhiều người thường ăn hết một bữa chưa đầy 10 phút, điều này cũng rất dễ khiến cho họ ăn quá no trước khi não bắt được tín hiệu. Thứ năm, do buổi sáng áp lực công việc quá nhiều, mọi người thường ăn uống qua loa, đến tối tương đối thoải mái, họ ăn ngon miệng hơn nên nạp đẫy năng lượng.

Chuyên gia giáo dục sức khỏe Hồng Chiêu Quang, Trung Quốc cho biết, từ tạo thiên lập địa, dạ dày được mặc định ngoài chức năng tiêu hóa còn có nhiệm vụ dự trữ cho những lúc thiếu lương thực. Tuy nhiên con người này nay không bị đói nữa, ngày nào họ cũng ăn đủ hoặc ăn rất nhiều. Khi đó, chức năng dự trữ của dạ dày vô tình gây hại cho cơ thể, dẫn đến tích tụ mỡ là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm như:

Béo phì

Con người hiện đại thường ăn những thức ăn giàu đạm và chất béo, rất khó tiêu hóa. Chất dinh dưỡng dư thừa trữ trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành mỡ dẫn đến hậu quả béo phì và một số bệnh nhà giàu. “Nhiều nghiên cứu chứng mình béo phì sẽ dẫn đến nhiều bệnh về tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, xơ cứng động mạch, viêm túi mật và hàng trăm căn bệnh đáng sợ khác”, chuyên gia Hồng Chiêu Quang cảnh báo.

Dạ dày

Ăn quá no sẽ khiến cho dạ dày và ruột tăng thêm gánh nặng, làm giảm hiệu quả của quá trình tiêu hóa. Tuổi thọ của các tế bào trên niêm mạc dạ dày khá ngắn, 2 -3 ngày sẽ tái tạo một lần. Nếu bữa ăn trước vẫn chưa tiêu hóa, bữa ăn sau lại dồn tiếp thức ăn vào, thì dạ dày sẽ rơi vào trạng thái căng phồng, niêm mạc sẽ khó có cơ hội hồi phục, dạ dày sẽ tiết ra nhiều dịch vị, phá hỏng niêm mạc. Từ đó gây ra bệnh đau dạ dày, khó tiêu hóa, lâu ngày có thể sẽ bị viêm loét.

Đường ruột

Các nhà khoa học Đài Loan phát hiện, mỡ ách tắc trong ruột sẽ làm cho ruột bị tắc nghẽn, phân có màu đen kèm theo máu.

Mệt mỏi

Ăn quá no sẽ khiến phản ứng của não chậm chạp, đẩy nhanh tốc độ lão hóa của tế bào não. Khi ăn nhiều, máu trong cơ thể phải dồn về dạ dày và ruột để làm việc, máu tưới lên não sẽ giảm khiến bạn thường xuyên ở trong trạng thái mệt mỏi, vật vờ muốn ngủ.

Ung thư

Các nhà khoa học Nhật Bản đã chỉ ra khi ăn quá no sẽ làm giảm khả năng hoạt động của các gene ức chế tế bào ung thư, tăng xác suất mắc bệnh ung thư.

Bệnh Alzheimer (mất trí ở người già)

Nhóm nghiên cứu đến từ Nhật Bản phát hiện 30-40% người mắc bệnh Alzheimer có thói quen ăn quá no trong suốt một thời gian dài khi còn trẻ.

Loãng xương

Ăn no lâu ngày sẽ dễ làm xương mất đi chất khoáng, tăng nguy cơ bệnh loãng xương.

Thận

Ăn quá nhiều sẽ làm tổn thương hệ thống tiết niệu, do phải bài tiết quá nhiều chất nonprotein nitrogen (NPN), làm tăng gánh nặng cho thận.

Viêm tụy cấp tính

Bữa tối ăn quá no, cộng thêm uống nhiều rượu dễ dẫn đến bệnh viêm tụy cấp tính.

Suy nhược thần kinh

Bữa tối ăn quá no, dạ dày căng phồng sẽ khiến cho các cơ quan xung quanh bị đè nén. Các cơ quan này liên tục truyền sóng đến não bộ và các bộ phận khác, lâu dài sẽ gây ra suy nhược thần kinh.

Từ những phát hiện trên chuyên gia họ Hồng khuyên mọi người nên tiết chế ăn uống để có một cơ thể khỏe mạnh. Nếu bạn thấy dạ dày mình có thể nạp được một kg thức ăn mỗi ngày thì chỉ nên nạp một nửa thôi. Như thế sẽ không khiến cơ thể bị quá tải, phòng tránh được hàng loạt vấn đề về sức khỏe.

