Ăn sơ ri giúp tránh cảm vặt

Dưới đây là những lợi ích của quả sơ ri với sức khỏe, theo tờ Stylecare.

Giàu vitamin C

Sơ ri nổi tiếng về hàm lượng vitamin C cao. Ăn 200 g quả sơ ri mỗi ngày đã cung cấp đầy đủ lượng vitamin C cơ thể cần, phòng ngừa căn bệnh có nguồn gốc do thiếu hụt vitamin C.

Bổ sung vitamin A

Hàm lượng vitamin A trong quả sơ ri bé xíu lại bằng một củ cà rốt cỡ trung bình. Ăn 1-2 quả sơ ri mỗi ngày đủ cung cấp vitamin A cho cơ thể, giúp bảo vệ sức khỏe đôi mắt, ngăn ngừa xuất huyết võng mạc.

Giàu chất chống oxy hóa

Loại trái cây này có hợp chất có khả năng chống ô-xy hóa cực mạnh như a-xít ferulic, quercetin, tannins, ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng và sự lão hóa của tế bào bằng cách ngăn cản không để các gốc tự do gây hại cho máu.

Tăng cường miễn dịch

Các chất chống ô xy hóa cùng với vitamin C trong trái sơ ri giúp tăng cường sức mạnh cho hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi những căn bệnh truyền nhiễm, cảm cúm. Người ăn sơ ri hằng ngày ít khi bị cảm vặt.

Cải thiện quá trình trao đổi chất

Loại trái cây này chứa một lượng lớn các vitamin nhóm B được cho là có công dụng hỗ trợ sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong cơ thể, giúp quá trình tiêu hóa carbohydrate, protein và chất béo dễ dàng hơn.

