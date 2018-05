Ăn trứng gà ngải cứu có thể sảy thai

Viêm họng khi mang thai

Ảnh: C.K

Lương y Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội Đông y quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết, nhiều phụ nữ mang thai nghĩ rằng trứng gà ngải cứu rất tốt để an thai và cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể thoải mái ăn món này.

Không thể phủ nhận những lợi ích món ăn bổ dưỡng này mang lại, nhưng người khí huyết hư, thận âm kém có những biểu hiện như nước tiểu đỏ, đi ngoài, táo bón, lưỡi ít rêu… thì không nên ăn trứng ngải cứu. Lý do, theo y học cổ truyền, ngải cứu có tính ôn giúp ôn thông kinh mạch. Nếu thai phụ mắc các chứng trên ăn vào sẽ làm chảy máu gây động thai, thậm chí còn sảy thai.

Lương y Hải đã gặp rất nhiều phụ nữ đến khám thai do bị chảy máu mà không biết nguyên do. Lương y cho biết, chỉ thai phụ thận dương yếu, chân tay lạnh, bụng dưới hay đau, nước tiểu trong, lưng lạnh đau mỏi, rêu lưỡi trắng… mới nên ăn trứng ngải cứu để huyết lưu thông, tăng cường dinh dưỡng và an thai.

Khuyến cáo thai phụ nên kiểm tra sức khỏe, thăm khám thầy thuốc để được hướng dẫn kỹ càng cách ăn uống, kiêng kỵ cụ thể không ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con. Theo lương y, thai phụ bị ra máu khi ăn trứng ngải cứu cũng không nên lo lắng quá. Chị em có thể hầm đậu đen để uống hoặc uống nước nhọ nồi tươi để an thai.

Linh Nga