Ăn vài lát chanh đông lạnh giúp phòng tránh ung thư

Chanh có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Health.

Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia (CSIRO) khuyên mỗi người nên tiêu thụ ít nhất 150 g vỏ cam hoặc chanh đông lạnh mỗi tuần để phòng chống ung thư. Việc đông lạnh sẽ giúp vỏ chanh giữ nguyên các chất chống oxy hóa và tinh dầu bên trong.

Theo Health, nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh quả chanh có rất nhiều công dụng. Chẳng hạn như giải độc cơ thể bằng cách kích thích chức năng gan thận hoạt động, tăng cường hệ thống miễn dịch và làm giảm tác động của các gốc tự do. Do đó ngăn ngừa sự phát triển của các căn bệnh khác nhau.

Chanh chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe và toàn bộ chức năng của cơ thể. Nghiên cứu các nhà khoa học Viện Ung thư Anh phát hiện trong một trái chanh có khoảng 22 chất chống ung thư bao gồm limonene, citrus pectin, glycosides flavonnol, vitamin C...

Nước ép chanh có nhiều lợi ích thanh lọc cơ thể nhưng khi nhấn mạnh tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư thì phải nói đến vỏ chanh. Các đặc tính chống ung thư có được là do hợp chất limonoids chứa trong vỏ chanh.

Hơn 20 nghiên cứu về chủ đề này đều khẳng định hợp chất limonoids đặc biệt có tác dụng với bệnh ung thư vú, nó hiệu quả gấp 10.000 lần so với adriamycin - một loại thuốc được sử dụng để hóa trị chống ung thư trên toàn thế giới. Tuy nhiên nếu tác dụng phụ của adriamycin phá hủy cả các các tế bào lành xung quanh thì limonoids không làm tổn thương các tế bào khỏe mạnh, do đó nó rất an toàn.

Mới đây limonoids được chứng minh lâm sàng có tác dụng tích cực trong điều trị các các loại ung thư như ung thư đại trực tràng, tuyến tụy, tuyến tiền liệt, gan, bệnh bạch cầu. Theo các nhà khoa học của CSIRO, một trái chanh có thể phòng chống đến 50% các loại ung thư. Họ khuyên mỗi người nên tiêu thụ ít nhất 150 g vỏ cam hoặcchanh mỗi tuần để phòng chống ung thư. Việc đông lạnh sẽ giúp vỏ chanh giữ nguyên các chất chống oxy hóa và tinh dầu bên trong và quan trọng hơn là bạn dễ dàng sử dụng.

Công thức cấp đông chanh

Các chuyên gia khuyên để điều trị và ngăn ngừa ung thư hiệu quả nên sử dụng chanh thường xuyên, gồm cả vỏ. Cách tốt nhất là cho cả quả chanh vào trong ngăn đá tủ lạnh. Trước đó đừng quên rửa sơ bề mặt chanh bằng nước sạch hoặc hỗn hợp có pha nước với một ít baking soda hoặc giấm táo. Bạn có thể tìm mua baking soda tại các tiệm làm bánh, giấm táo ở siêu thị. Sau đó nhanh chóng cho chanh vào trong ngăn đá tủ lạnh.

Khi chanh đông cứng, bạn có thể sử dụng chúng. Chanh đông lạnh dùng có thể bào thành bột và thêm vào các món ăn hoặc thức uống hằng ngày như sinh tố, salad hoặc bất kỳ loại món ăn nào yêu thích.

Dịu Dịu