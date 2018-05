Bà bầu nên ăn và kiêng gì

Tại sao phụ nữ mang thai thèm ăn 'của lạ' / Phụ nữ mang thai hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến đời cháu ngoại

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Tố Thư, Phòng khám Sản phụ khoa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, khuyên thai phụ không nên ăn dưa hấu, măng chua, sapôchê. Nhiều nghiên cứu cho thấy sapôchê có chất polyphenol, bà bầu ăn trái cây này với lượng lớn trong 3 tháng cuối thai kỳ dễ làm đóng sớm ống động mạch thai nhi khiến đứa trẻ bị suy tim, sức khỏe yếu khi chào đời.

Dưa hấu có lycopene là chất chống gây oxy hóa dễ gây ra buồn nôn, nôn, đầy hơi, khó tiêu. Nếu ăn lượng lớn chất này mà cơ thể không hấp thu hết sẽ gây buồn nôn và nôn. Do vậy thai phụ chỉ nên ăn một lượng vừa phải.

Măng chua chứa chất cyanide rất độc cho thai nhi. Hàm lượng gây độc của măng khoảng 230 mg trong một kg măng củ, măng ngâm trong nước thì giảm bớt độc tính. Nếu thai phụ vẫn muốn ăn thì nên chọn loại măng ngâm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bác sĩ Thư khuyến cáo bà bầu nên ăn đa dạng các loại thực phẩm, có nguồn gốc an toàn. Không nên ăn chỉ một loại thực phẩm nào đó, cũng không nên kiêng kỵ quá nhiều. Tránh thực phẩm có thể gây co thắt tử cung, đau bụng như đu đủ xanh, khóm (thơm, dứa). Các nghiên cứu khoa học cho thấy đu đủ xanh có chất papain gây ra những cơn co thắt cho tử cung dễ dẫn đến sảy thai. Khóm có chất promelin làm khởi phát cơn chuyển dạ, bà bầu ăn quá nhiều và thường xuyên sẽ gây ra cơn đau bụng.

