Ba món ăn ngon giàu canxi giúp xương chắc khỏe

Kỹ sư dinh dưỡng Trương Thị Nhàn hướng dẫn cách chế biến như sau:

Canh măng chua nấu cua

Nguyên liệu:

- Cua thịt: Một con.

- Măng chua: 200 g.

- Cà chua: Một trái vừa.

- Me: Nửa vắt.

- Tỏi băm: Hai muỗng súp.

- Củ hành băm: Một muỗng súp.

- Rau om, ngò gai, ớt, dầu, đường, nước mắm, muối…

Cách chế biến:

- Cua làm sạch, chặt miếng vừa.

- Măng rửa sạch, vắt ráo nước.

- Cà chua xắt múi.

- Me hòa với nửa chén nước nóng, để vài phút cho me rã rồi chắt lấy nước.

- Rau om, ngò gai rửa sạch, xắt nhỏ.

- Ớt xắt lát.

- Tỏi phi vàng.

- Bắc xoong lên bếp, đổ dầu vào phi hành thơm. Cho cua vào xào sơ qua, nêm chút nước mắm.

- Bắc nước đủ dùng lên bếp nấu sôi, cho măng và nước me vào. Chờ đến khi sôi, nêm thêm đường, nước mắm... vừa ăn. Thêm cà chua, rau om, ngò gai.

- Múc canh ra tô, rắc tỏi phi, ớt xắt lên trên.

Sườn rim mè (vừng)

Nguyên liệu:

- Sườn non: 500 g.

- Mè rang chín: Ba muỗng cà phê.

- Tỏi băm: Một muỗng canh.

- Hánh lá, dầu, đường, nước tương, nước mắm, tiêu…

Cách làm:

- Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Cho sườn vào nồi, đổ nước ngập mặt sườn, đun chừng 15 đến 20 phút rồi vớt ra, để ráo. Nước luộc sườn để riêng.

- Hành lá lặt rửa sạch, xắt nhỏ.

- Phi tỏi thơm, cho sườn vào chiên vàng hai mặt, nêm nước tương và đường, đảo đều. Cho nước luộc sườn vào nêm lại vừa ăn. Đun nhỏ lửa đến khi sườn mềm và nước sệt lại.

- Cho mè vào từ từ và đảo đều để mè áo đều miếng sườn. Rắc hành lên trên, đảo đều.

Cải ngọt xào nghêu

Nguyên liệu:

- Thịt nghêu bỏ vỏ: 200 g.

- Cải ngọt: 300 g.

- Nấm rơm: 50 g.

- Tỏi băm: Một muỗng canh.

- Hánh lá, cà rốt, dầu, đường, nước tương, nước mắm, tiêu…

Cách làm:

- Nghêu rửa sạch, để ráo nước.

- Cải ngọt lặt rửa sạch, cắt khúc ngắn.

- Nấm rơm gọt chân, rửa sạch, chẻ làm đôi.

- Cà rốt cắt hoa tròn mỏng.

- Hành lá lặt rửa sạch, cắt khúc ngắn.

- Bắc chảo lên bếp, phi tỏi thơm, cho nghêu vào xào đều nêm chút nước mắm, đường rồi cho ra tô.

- Rửa sạch chảo, bắc lên bếp. Đổ dầu vào xào cải ngọt với cà rốt vừa chín. Thêm nấm rơm, nghêu vào xào chung. Nêm lại cho vừa ăn, rắc hành lên trên, đảo đều.

