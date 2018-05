Bí kíp uống bia rượu an toàn ngày đầu năm mới

Năm mới là thời điểm vui vẻ nhất song cũng nguy hiểm nhất bởi chúng ta thường lái xe trong tình trạng say rượu dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Để tận hưởng mùa lễ hội vừa đảm bảo an toàn, bạn hãy tham khảo những lời khuyên uống rượu bia do Huffington Post đưa ra.

Không lái xe sau khi uống bia rượu

Càng uống nhiều bia rượu, não và tim, phổi càng hoạt động kém đi. Hãy lên kế hoạch trước khi tiệc tùng và đừng bao giờ lái xe nếu bạn đã có hơi men.

Bên cạnh đó, rất nhiều người biết rằng tốc độ hấp thụ và chuyển hóa rượu không giống nhau. Càng uống nhanh, chất độc trong rượu càng có thời gian phát tán ra khắp cơ thể. Vì vậy, hãy uống chậm rãi và bỏ thêm đá để pha loãng đồ uống.

Biết cách pha trộn

Hãy chắc chắn bạn chỉ uống một loại bia rượu suốt buổi tiệc. Tuy chưa bằng chứng nào cho thấy pha trộn đồ uống dẫn tới nguy cơ ngộ độc song có thể khiến cơn say trở nên tồi tệ hơn. Để hạn chế tình trạng này, bạn nên chọn những đồ uống nhẹ như vodka. Thay vì pha rượu với soda, hãy dùng nước ép trái cây không ga hoặc nước lọc.

Thay đồ uống có cồn bằng nước lọc

Bia rượu là chất lợi tiểu. Điều đó có nghĩa càng uống nhiều bạn càng phải vào nhà vệ sinh. Lặp đi lặp lại sẽ khiến cơ thể bạn mất nước, gây ra các triệu chứng như đau đầu và chóng mặt. Hãy nhớ uống ít nhất một ly nước lọc lớn trước và trong khi sử dụng bia rượu.

Ăn trước và trong khi uống bia rượu

Bạn không bao giờ nên uống bia rượu khi dạ dày rỗng. Hãy chắc chắn ăn no trước khi cầm đến ly rượu và tiếp tục ăn nhẹ trong lúc uống. Điều này làm chậm quá trình hấp thụ rượu. Bạn nên chọn các thực phẩm giàu protein như pho mát, thịt cùng các loại hạt.

Cuối cùng, đừng tin vào khả năng giải rượu của cà phê bởi một khi đã say, thứ duy nhất giúp bạn tỉnh là thời gian.

Minh Nhật