Bí quyết giữ dáng, chăm chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh

Instagram của Hà Anh lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh hạnh phúc bên người chồng lịch lãm, các món ngon giàu dinh dưỡng do chính cô trổ tài nấu nướng.

Siêu mẫu không chỉ giỏi chế biến các món Việt đãi chồng Tây, mà còn làm sushi cá hồi, bít tết, salad... ngon như nhà hàng. Tô hoa quả làm cho ông xã Oliver cũng kết hợp đủ loại trái cây (phúc bồn tử, bơ, kiwi, yogurt…) để cung cấp các vitamin cần thiết cho cơ thể.

Hà Anh cho biết, chăm sóc nhà cửa và nấu món ngon chiều chồng là sở thích của mình. Ngay khi trở về sau chuyến du lịch dài ngày tại đảo Maldives, Hà Anh đã lập tức trở lại phòng gym và đi siêu thị nấu nướng cho Oliver.

Siêu mẫu chuộng các món ăn ít calo nhưng giàu dinh dưỡng.

Nghề người mẫu buộc Hà Anh phải tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt để giữ eo thon dáng đẹp. Song nếu kiêng khem quá mức, cô không thể đảm bảo sức khỏe chạy theo lịch chụp hình và catwalk dày đặc. Vì vậy, siêu mẫu chuộng các món ăn ít calo nhưng giàu dinh dưỡng (sushi cá hồi, beefsteak, salad).

Ông xã Oliver thích món Tây song cũng mê món Việt. Hà Anh vẫn thường vào bếp chuẩn bị mâm cơm truyền thống với đủ món canh, xào, mặn chiều chồng. Cô vợ đảm còn theo dõi facebook của các đầu bếp nổi tiếng, cập nhật nhiều công thức nấu ăn và kiến thức dinh dưỡng để đổi món liên tục. Theo cô, bữa ăn đầy đủ 4 nhóm chất (đạm, béo, đường bột, vitamin và khoáng chất) mới giúp 2 vợ chồng khỏe mạnh làm việc.

Hạn chế ăn vặt, cắt giảm tinh bột, nói không với thức uống có ga và đồ ăn nhanh... cũng là những tuyệt chiêu giúp siêu mẫu duy trì vóc dáng gợi cảm. Mặc dù mê bánh mì phết bơ nóng giòn, bánh croissant thơm ngây ngất, nhưng siêu mẫu chỉ nhấm nháp đôi chút khi dùng bữa với bạn bè, bởi tinh bột sẽ khiến cơ thể tăng cân. "Thỉnh thoảng, khi thèm lắm tôi cũng chỉ nhón vài cọng khoai rán thôi, không ăn nhiều hơn", Hà Anh chia sẻ.

Hà Anh nấu món beefsteak ngon đúng chuẩn nhà hàng 5 sao.

Hà Anh quan niệm, người biết ăn món gì, vào lúc nào có thể tự dưỡng và chữa lành thương tật cho mình. Món ăn ngon không chỉ nêm nếm vừa miệng, mà phải giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Vì vậy, siêu mẫu thường kết hợp nhiều loại nguyên liệu và phong cách ẩm thực vào món ăn. Đồng thời, ưu tiên chọn rau trái theo mùa để đảm bảo độ tươi ngon, an toàn và bổ dưỡng.

Những ngày làm việc căng sức, Hà Anh cũng tự thưởng cho mình một tô salad kiểu Nga hoặc ly sinh tố dồi dào vitamin. Siêu mẫu cho rằng, không liều thuốc tăng sức đề kháng và giữ vẻ ngoài tươi trẻ nào tốt hơn rau trái. Vậy nên, tủ lạnh nhà cô không thiếu các loại hoa quả, rau mầm tươi ngon nhất.

Tự nhận mình khó tính và kén chọn, Hà Anh còn cẩn thận từ khâu mua sắm đến bảo quản. Thực phẩm phải được cất trữ đúng với 4 chế độ làm lạnh của chiếc tủ Samsung Multi Door ở nhà. Ngay khi đi siêu thị về, Hà Anh sẽ cất thịt bò trong ngăn linh hoạt Cool Select Zone và bật chế độ đông mềm -5 độ C. Nhờ vậy, món bò bít tết mới mềm và ngọt thịt đúng chuẩn nhà hàng 5 sao. Rau củ cất trong ngăn mát 3 độ C sẽ tươi ngon lâu nhất. Còn nếu du lịch xa, thịt cá chưa ăn hết phải giữ ở chế độ đông -23 đến -18 độ C.

Chiếc tủ lạnh Samsung Multi Door do ông xã Oliver sắm cho vợ đảm.

An San