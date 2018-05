Bí quyết giúp dạ dày khỏe mạnh như người Nhật

Người Nhật nổi tiếng thế giới với tinh thần làm việc hăng say, hiệu quả. Nhiều người nghĩ rằng, với cường độ làm việc cao, chuyện ăn uống và sức khỏe dạ dày sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, thực tế, người Nhật có những nguyên tắc, những biện pháp hữu hiệu để dạ dày luôn được khỏe mạnh.

Tuân thủ chế độ ăn uống khoa học

Người Nhật Bản ăn uống theo nguyên tắc "hara hachi bu" tức là chỉ ăn no khoảng 8/10 và nên ăn chậm, nhai kỹ. Các chuyên gia cho rằng, cơ thể mất khoảng 20 phút để nhận tín hiệu no từ dạ dày. Do đó, nếu ăn quá nhanh sẽ dẫn đến tiêu thụ lượng thực phẩm nhiều hơn mức cần thiết.

Ăn chậm không những giúp bạn có thời gian để thưởng thức món ăn cùng các thành viên trong gia đình, bạn bè mà còn tốt cho quá trình tiêu hóa, giảm tải hoạt động cho dạ dày. Đặc biệt, khi chúng ta nhai kỹ sẽ tăng sự bài tiết nước bọt làm giảm acid trong dạ dày.

Nên ăn chậm, nhai kỹ sẽ tốt cho dạ dày.

Tiêu thụ nhiều rau củ, ngũ cốc

Người Nhật sử dụng đa dạng rau củ và các loại đậu trong bữa ăn. Họ thường chọn thực phẩm ít calo, giàu chất xơ và nhiều khoáng chất. Rau củ tươi, trái cây sẽ cung cấp lượng lớn vitamin A, B, C có tác dụng làm lành chỗ loét trên đường tiêu hoá, nhất là các loại rau củ non, đặc biệt họ cải (cải bắp, củ cải, rau cải…). Nên tăng cường các thức ăn có tính bọc niêm mạc dạ dày, thấm dịch vị như gạo nếp, bột sắn, bánh mì, bánh quy, các loại khoai ninh nhừ. Những thức ăn này mềm, dễ tiêu hóa, lại có tính kiềm trung hoà bớt lượng acid trong dạ dày.

Tuân thủ những nguyên tắc trong ăn uống chính là bí quyết có được hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Tuy nhiên, với cường độ và áp lực cao trong công việc, một số người khó tránh khỏi nguy cơ bị đau dạ dày. Các sản phẩm có thành phần trung hòa acid dịch vị (antacid), enzym tiêu hoá kết hợp dược liệu thiên nhiên như tinh dầu chanh, quế, hồi… có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm triệu chứng và phòng ngừa cơn đau dạ dày, giúp tăng nhu động dạ dày - ruột, mang lại cảm giác ngon miệng trong mỗi bữa ăn.

Nên ăn nhiều loại rau củ, ngũ cốc để tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe.

Hạn chế bia rượu

Tế bào niêm mạc dạ dày tiết ra chất nhầy và ion bicarbonat để bảo vệ dạ dày khỏi tác động của acid dịch vị nhưng bia rượu lại phá hủy hàng rào “vệ sĩ” này. Chính vì vậy, uống nhiều bia rượu là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm loét dạ dày.

Thói quen uống nhiều nước khoáng, hạn chế bia rượu, đồ uống có chứa cồn hay các chất kích thích của người Nhật là một trong những phương pháp đơn giản nhất giúp bảo vệ dạ dày.

Cân bằng cuộc sống

Căng thẳng thần kinh kéo dài làm tăng tiết glucocorticoid - hormon của vỏ thượng thận có tác dụng kích thích bài tiết acid dịch vị và pepsin, đồng thời ức chế bài tiết chất nhầy gây loét dạ dày. Do áp lực công việc căng thẳng, người Nhật thường có chế độ nghỉ ngơi hợp lý giữ cho tinh thần thoải mái, đó chính là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp ngừa bệnh đau dạ dày.

Mai Thương