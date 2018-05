Bí quyết giảm stress của Diễm My

Không chỉ tài năng và thành công ở độ tuổi khá trẻ, Diễm My còn để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ bằng vẻ ngoài cuốn hút cùng thần thái thanh thoát, nhẹ nhàng. Ai cũng nghĩ cô nàng xinh đẹp này vô ưu vô lo, thế nhưng thực tế Diễm My phải đối mặt với không ít áp lực, căng thẳng đến từ công việc.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Nhiều bạn nghĩ người nổi tiếng với nhan sắc sẵn có chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Thật ra để kiếm tiền chân chính, công việc nào mà không áp lực. Làm người của công chúng càng áp lực hơn, vì dù bận rộn đến đâu, bạn cũng phải luôn chú ý đến nhan sắc của mình. Để luôn rạng rỡ khi xuất hiện, My phải tự biết cách cân bằng cuộc sống của riêng mình".

Vẻ quyến rũ, dịu dàng của Diễm My.

Theo Diễm My, stress là kẻ thù với nhan sắc và trái tim của phụ nữ. Không ít nữ đồng nghiệp của Diễm My tìm đến các liệu pháp tốn kém tiền bạc và thời gian để giảm stress, cân bằng lại cuộc sống. Còn với riêng My, bí quyết nói không với stress đơn giản chỉ là thường xuyên vận động, tập luyện dù bận rộn đến đâu.

Lịch quay dày đặc nhưng Diễm My vẫn giữ được vóc dáng và thần thái "vạn người mê". Cô bắt đầu một ngày bằng việc đi đến phòng tập với huấn luyện viên cá nhân. Sau buổi tập, Diễm My tranh thủ ăn sữa chua. Nữ diễn viên cho biết, ăn sữa chua sau khi tập là cách tốt nhất để thư giãn và giúp các cơ bắp phục hồi nhanh chóng.

Tập thể dục là biện pháp tăng cường sức khoẻ và giảm stress hiệu quả được nhiều người áp dụng, song ăn sữa chua để đẩy lùi căng thẳng là bí quyết ít ai biết. Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng của Diễm My mách nước, lợi khuẩn trong sữa chua có thể làm giảm trạng thái căng thẳng, lo âu, giúp mang đến cảm giác thư giãn, vui vẻ, thêm tinh thần để sống và làm việc tốt hơn. Sữa chua nha đam, lựu đỏ Vinamilk còn chứa các dưỡng chất tự nhiên giúp thanh mát da và bổ sung chất chống oxy hóa giữ gìn vẻ ngoài tươi trẻ của phụ nữ tuổi ngoài 20 như My.

Diễm My thích làm đẹp da, xua tan stress bằng sữa chua.

Phụ nữ cũng dễ stress khi làn da xuống cấp, nhất là đối với người của công chúng như Diễm My. Chính vì vậy, cô nàng luôn chú ý dưỡng da làm đẹp cho bản thân. Buổi trưa, khi ở phim trường, Diễm My thường tranh thủ chợp mắt khoảng một giờ trong khi chờ lịch quay kế tiếp, vừa ngủ vừa đắp mặt nạ bằng sữa chua Vinamilk không đường. Diễm My chia sẻ, các vitamin và dưỡng chất trong sữa chua dễ dàng thẩm thấu, cung cấp độ ẩm và phục hồi làn da mệt mỏi của mình.

An San