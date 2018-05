Lợi ích của sữa chua với những chuyến chơi xa

Việc du lịch xa, di chuyển nhiều, thay đổi thời tiết, chênh lệch múi giờ, các món ăn lạ địa phương… dễ khiến cơ thể mệt mỏi, mất sức, rối loạn tiêu hóa. Sữa chua sẽ là món ăn vặt tuyệt vời giúp bạn khỏe khoắn, tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.

Giảm chứng say tàu xe

Đối với người mắc chứng say tàu xe, bạn có thể lót dạ bằng một hũ sữa chua trước khi di chuyển. Bạn nên sử dụng những loại sữa chua có bổ sung lợi khuẩn như sữa chua Vinamilk, để hỗ trợ hệ tiêu hoá, giảm triệu chứng buồn nôn, đầy bụng, đầy hơi do say tàu xe.

Sữa chua mát lạnh với vị chua ngọt vừa phải, dễ ăn, dễ tiêu hoá cũng là món ngon lý tưởng dành cho người say tàu xe sau khi vừa đến nơi, không chỉ cung cấp năng lượng, mà còn giúp bạn lấy lại vị giác, sẵn sàng cho các hoạt động vui chơi và ăn uống tiếp theo.

Hệ tiêu hoá khoẻ mạnh

Khám phá ẩm thực địa phương là điều được mong chờ nhất trong mỗi chuyến đi. Song, nếu chẳng may gặp phải vấn đề với tiêu hóa, bạn sẽ không còn cảm thấy hứng thú với chuyến đi nữa. Nhấm nháp 1-2 hũ sữa chua mỗi ngày trong suốt chuyến du lịch sẽ giúp cân bằng hệ lợi khuẩn đường ruột, giúp hệ tiêu hoá khoẻ mạnh để thoả sức trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Tăng cường sức đề kháng

Ngoài hỗ trợ hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, nhiều loại sữa chua như sữa chua Vinamilk còn bổ sung lợi khuẩn probiotics cùng nhiều vitamin và khoáng chất, giúp tăng sức đề kháng, giảm các triệu chứng ốm vặt như say nắng, sốt, cảm cúm, ho, sổ mũi, đau đầu… cho chuyến đi của bạn thêm trọn vẹn.

Dưỡng ẩm, bảo vệ da

Du lịch xa, ngoài việc quan tâm đến sức khoẻ, phái đẹp cũng không nên bỏ qua công đoạn chăm sóc da. Sự thay đổi môi trường, khí hậu, dinh dưỡng, đảo lộn nhịp sinh học… sẽ khiến da khô, sạm đen, nổi mụn. Dành 15-20 phút thư giãn với mặt nạ sữa chua mát lạnh giúp làn da được phục hồi và rạng rỡ hơn ngay cả khi du lịch dài ngày.

Các axit béo và vitamin A, C, E trong sữa chua còn có tác dụng dưỡng ẩm và bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh mặt trời, làm dịu vết cháy nắng, bỏng rát. Còn lợi khuẩn sẽ giúp da khoẻ hơn, ngăn ngừa mụn xuất hiện.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy sữa chua cùng các nguyên liệu tự nhiên khác như mật ong, chanh, bột yến mạch…tại các của hàng tiện lợi hoặc chợ địa phương. Nếu muốn đơn giản và tiện lợi hơn thì chỉ cần một hũ sữa chua không đường là đủ. Để an toàn cho làn da của bạn, nên chọn loại sữa chua được lên men tự nhiên, không chất bảo quản và sử dụng công nghệ châu Âu uy tín như sữa chua Vinamilk.

Với nhiều lợi ích cho sức khoẻ cũng như làn da, sữa chua món ăn đơn giản và tiện lợi nên có trong thực đơn du lịch của bạn.

An San