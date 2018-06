Bí quyết sống lâu của các cụ trên 100 tuổi

12 điều đơn giản để sống lâu hơn / 14 thói quen ăn uống giúp bạn sống thọ

Dưới đây là lời khuyên sống thọ của các cụ, theo trang Heath.

Cụ Agnes Fenton, 110 tuổi

Bước sang tuổi 110, cụ Agnes Fenton, ở New Jersey, Mỹ, có thói quen uống 3 cốc bia và một ly rượu mỗi ngày. Chia sẻ với ABC News vào tháng 8, cụ cho biết đã duy trì thói quen này 70 năm. Khi đó nhận thấy vấn đề sức khỏe duy nhất của cụ là khối u lành tính, bác sĩ khuyên bà nên uống bia mỗi ngày.

Cụ Agnes Fenton mỗi ngày uống 3 cốc bia và một ly rượu trong 70 năm nay. Ảnh: NYdaily

Cụ Gertrude Weaver, thọ 116 tuổi

Cụ bà Gertrude Weaver, Mỹ, qua đời của tuổi 116 vào tháng 4 vừa rồi. Lời khuyên của cụ để có thể sống thọ là “Hãy đối xử tốt với mọi người như cách mà bạn muốn họ tốt với mình”. Cụ Weaver không uống rượu, hút thuốc và ngủ nhiều.

Cụ Jessie Gallan, thọ 109 tuổi

Cụ Jessie Gallan, người Scotland trung thành với món cháo trong suốt cuộc đời. Tháng 1/2015 - ngay trước sinh nhật thứ 109 cụ đã qua đời. Quan điểm của cụ là “Đàn ông mang lại nhiều rắc rối hơn là giá trị của họ”. Vì thế, thay vì lập gia đình, cụ giành phần lớn thời gian rèn luyện thân thể, kết bạn với những người tốt bụng và bắt đầu làm việc nặng nhọc từ năm 13 tuổi.

Cụ Alexander Imich, thọ 111 tuổi

Cụ ông Alexander Imich sinh ra ở New York, Mỹ. Tháng 5/2014- một tháng trước khi qua đời, cụ chia sẻ với NBC New York bí quyết sống thọ là ăn uống lành mạnh và kiêng rượu. Bữa ăn của cụ gồm thịt gà và cá; khi còn trẻ cụ giành thời gian bơi lội và tham gia thể dục dụng cụ.

Cụ Adelina Domingues, thọ 114 tuổi

Cụ Adelina Domingues qua đời ở tuổi 114 mà chưa bao giờ bị gãy xương cũng như phải uống thuốc hay đi bệnh viện. Bí quyết sống thọ của cụ bà này là chưa bao giờ trang điểm. “Tôi chưa bao giờ đến một tiệm làm đẹp và tôi cũng chưa bao giờ vô ích” cụ trả lời trên tờ San Diego Union Tribune. Theo đó, cụ cũng cho biết mình chưa bao giờ uống rượu hay hút thuốc và coi tôn giáo là liều thuốc tốt nhất.

Cụ Ruthe Coben có một trang mạng chia sẻ niềm đam mê thời trang.

Cụ bà Susannah Mushatt Jones, thọ 116

Cụ Susannah Mushatt Jones bước qua tuổi 116 vào tháng 7/2015 và trở thành người sống lâu nhất thế giới theo Sách kỷ lục Guinness. Cụ cho biết mình luôn ngủ đúng giấc và thường ăn thịt lợn, trứng và bột kiều mạch vào bữa sáng. Chia sẻ bí quyết sống lâu với USA Today, gia đình cụ cho biết đó là yêu thương gia đình và hào phóng với những người khác.

Cụ Ruth Coben, 103 tuổi

Bước vào tuổi 100, cụ Ruth Coben, Mỹ, vẫn nâng tạ và tập luyện các động tác pilate giúp cơ thể dẻo dai tuần một lần. Cụ có hẳn một trang cá nhân riêng để chia sẻ niềm yêu thích thời trang của mình. Bí quyết sống lâu của cụ bà này là tận hưởng mỗi ngày và không bao giờ xem lịch. Cụ cũng tin rằng một khi bạn vẫn có thể cử động thì bạn vẫn có thể làm một vài động tác thể dục.

Cụ George Boggess hy vọng sống đến 105 tuổi.

Cụ George Boggess, 103 tuổi

Từng phục vụ trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, cụ George Boggess hy vọng có thể sống đến 105 tuổi. Lời khuyên của cụ để có thể sống thọ là đi bộ nhiều.

Cụ Paul Marcus, 101 tuổi

Cụ Marcus luôn giành thời gian đến các phòng tập ngay cả khi bước qua tuổi 100. Dù phải nỗ lực nhiều để có sức khỏe tốt, nhưng cụ ông này vẫn cho rằng bí quyết sống thọ là may mắn. “Thứ nhất là bạn phải có gene tốt. Thứ hai là bạn phải có sự may mắn khi thần chết bỏ qua bạn trong suốt 100 năm và thứ ba là không ăn bất cứ thứ gì được cho là tốt. Đó là sự thật. Tôi ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Bí quyết sống thọ của tôi là món kem”, cụ Marcus nói với tờ the Denver Post vào năm 2013.

Cụ Misao Okawa, thọ 117 tuổi

Cụ Okawa là người già nhất trên thế giới trước khi qua đời vào tháng 4 vừa rồi. Cụ sống thọ là nhờ ăn sushi, ngủ 8 tiếng mỗi tối và thư giãn. Nhật là quốc gia sống thọ nhất thế giới, ước tính có khoảng hơn 50.000 cụ sống trên 100 tuổi. Điều này có đóng góp một phần do chế độ ăn ít chất béo với món sushi và cá.

Phương Trang