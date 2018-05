Bụng yếu khi uống sữa nhiều canxi

Trả lời:

Chào bạn,

Có 2 hiện tượng xảy ra khi uống sữa có bổ sung nhiều canxi. Một là, do người uống không có hoặc không có đủ men lactase để hấp thu đường lactose có từ 4,5-5% trong sữa, gây nên tiêu chảy. Hai là, do có nhiều canxi nên một số người vị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa khi uống loại sữa này (uống sữa khác thì không bị). Do đó, hiện nay có một số nhà sản xuất sử dụng công nghệ nano để đưa canxi vào sữa cho dễ hấp thu.

Trường hợp như cha bạn, nên hướng dẫn cho ông uống từ từ ít một, chia làm nhiều cốc nhỏ uống trong ngày để khắc phục tình trạng này, cho đến khi nào cơ thể quen hẳn sẽ tăng dần số lượng lên.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Toán

Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk