Chế độ dinh dưỡng giúp người cao tuổi phục hồi sức khỏe

Ở người cao tuổi, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng, không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn tăng sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh mãn tính như loãng xương, tim mạch, tiểu đường... Tuy nhiên, khả năng tiêu hóa và hấp thu kém đi do quá trình lão hóa. Sức đề kháng suy giảm nên thời gian phục hồi sức khỏe sau bệnh của người già cũng lâu hơn người trẻ. Chính vì thế, các bậc cao niên cần một chế độ dinh dưỡng hợp lý để nhanh chóng hồi phục, rút ngắn thời gian điều trị .

Tiến sĩ, bác sĩ Lưu Ngân Tâm - Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Lâm sàng TP HCM cho biết: "Chế độ dinh dưỡng lành mạnh là yếu tố quan trọng bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người. Với người cao tuổi, đối tượng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý càng quan trọng hơn. Trong khẩu phần ăn hàng ngày, người cao tuổi nên chọn những thực phẩm tự nhiên, chiết xuất thực vật tốt cho tim mạch, có vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp giảm mệt mỏi, ăn ngủ tốt hoặc sản phẩm bổ sung canxi giúp xương chắc khỏe".

Sức khỏe bà Phạm Thị Đầm cải thiện đáng kể sau thời gian ăn uống và tập luyện điều độ.

Bà Phạm Thị Đầm (66 tuổi, quận 12, TP HCM) nhờ thường xuyên thăm khám mà sớm phát hiện bệnh viêm khớp và tích cực điều trị. Những triệu chứng ban đầu như đau nhức xương khớp dễ bị người già bỏ qua. Sau đó, nhanh chóng tiến triển gây trở ngại trong vận động hàng ngày, khiến bản thân họ cảm thấy mệt mỏi, đau nhức.

Trong quá trình điều trị, bác sĩ khuyên bà Đầm kết hợp chế độ vận động và dinh dưỡng phù hợp để sớm phục hồi. Bên cạnh việc uống thuốc, bà thường xuyên tập yoga và xây dựng chế độ ăn uống khoa học. Ngoài bữa chính, bà không quên bổ sung thêm thực phẩm chứa nhiều canxi, vitamin D và 2 ly Sure Prevent mỗi ngày… để xương thêm chắc khỏe, cơ thể đầy đủ dưỡng chất. Sau thời gian điều trị, bệnh xương khớp giảm đáng kể, sức khỏe cũng cải thiện nhiều. Nhờ vậy, bà Đầm có thể vừa chăm sóc gia đình, vừa tham gia nhiều hoạt động xã hội để tinh thần lạc quan, vui vẻ hơn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Linh ưu tiên các sản phẩm nguồn gốc thực vật để cải thiện huyết áp, tim mạch.

Bà Nguyễn Thị Hồng Linh (68 tuổi, quận 10, TP HCM) cũng từng cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy đầu năm 2016 do tăng huyết áp. Nguyên nhân bác sĩ chỉ ra là do ăn uống chưa phù hợp, nêm nếm quá mặn, nhiều dầu mỡ… Bác sĩ khuyên bà nên thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học hơn, cân bằng đạm động vật và thực vật; tránh thực phẩm quá mặn, ngọt; bổ sung chất béo thực vật, thức ăn nguồn gốc tự nhiên.

Sau thời gian kiên trì tập dưỡng sinh mỗi sáng, tăng cường rau xanh, bổ sung thêm sữa Sure Prevent sau bữa ăn chính hàng ngày... sức khỏe bà Linh cải thiện rõ rệt. Định kỳ 3 tháng tái khám một lần, huyết áp bà ổn định hơn so với thời gian trước.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Toán cho biết, chất béo thực vật (dầu thực vật) tốt cho người tăng huyết áp, bệnh nhân tim mạch, người có tuổi vì chứa nhiều acid béo chưa no và không có cholesterol. Gần đây, các nhà khoa học cũng phát hiện ra loại dưỡng chất sterol ester thực vật (plan sterols), một dạng chất béo thực vật tốt cho hệ tim mạch. Theo khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ, nếu mỗi ngày dùng 0,65g plant sterols với liều dùng 2 lần mỗi ngày cùng chế độ ăn ít chất béo no và ít cholesterol sẽ giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Hiện khoa học dinh dưỡng đã đưa dưỡng chất này vào các thực phẩm bổ sung cho người cao tuổi. Vinamilk hiện cũng có sản phẩm Sure Prevent bổ sung sterol ester thực vật theo đúng liều lượng của FDA khuyến nghị. Mỗi ngày 2 ly sẽ cung cấp 1,3g sterol ester thực vật, đủ nhu cầu cho cơ thể.

