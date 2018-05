Chứng chuột rút ở người già

Trả lời:

Chào bác,

Chứng chuột rút có thể do nhiều nguyên nhân như bệnh lý (mạch máu ngoại vi, tuyến giáp, thận), do thuốc (lợi tiểu, statin…), hoặc do cơ thể thiếu chất khoáng (canxi, kali, magne). Cho nên, nếu cơ thể thường xuyên bị chuột rút, bác cần đến cơ sở y tế khám sức khỏe để tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Chế độ ăn tăng cường đậu đỗ, ngũ cốc, cá nhỏ xương (ăn luôn xương), tép, cua, sữa giàu canxi... có thể giúp bác cải thiện tình trạng này.

Tiến sĩ, bác sĩ Lưu Ngân Tâm

Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Lâm sàng TP HCM