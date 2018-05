Bổ sung vi chất đúng cách cho trẻ thấp còi

Dielac Grow Plus giàu đạm và năng lượng, bổ sung đạm Whey giàu Alpha-Lactalbumin chứa nhiều các acid amin thiết yếu và chất béo chuyển hóa nhanh MCT. Ngoài ra, sản phẩm bổ sung thêm 30% canxi và gấp đôi vitamin D3 so với Dielac Alpha Step 5, theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị DRI của Mỹ, giúp phát triển xương và chiều cao của trẻ. Sản phẩm cũng tăng cường sức đề kháng, nhờ bổ sung sữa non Colostrum chứa nhiều kháng thể, các vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin A, C, D, E, selen, kẽm. Sự kết hợp của chất xơ hòa tan Inulin FOS và chủng lợi khuẩn bifidobacterium, BB-12 TM giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hấp thu tốt các dưỡng chất. Sản phẩm cũng bổ sung DHA, acid Linoleic, acid Alpha-Linolenic, Taurin và Cholin, giá 130.000 đồng mỗi hộp 400g và 290.000 đồng mỗi hộp 900g.