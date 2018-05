Bổ sung vitamin C đúng cách cho trẻ nhỏ

Ngoài công dụng tăng cường hệ miễn dịch, vitamin C còn là cầu nối giúp cơ thể hấp thu canxi để phát triển hệ xương - răng, sắt tham gia tạo máu. Dưỡng chất này còn tham gia quá trình tổng hợp collagen, phát triển các mô và thúc đẩy làm lành vết thương.

Trẻ còi xương, chậm lớn, hay ốm thường do thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng, trong đó có vitamin C. Thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2011 cho thấy, có đến 51% trẻ thành thị và 64% trẻ nông thôn Việt Nam thiếu lượng vitamin C cần thiết.

Cơ thể trẻ không thể tự tổng hợp vitamin C. Chúng lại dễ hao hụt trong quá trình bảo quản hoặc chế biến thức ăn. Nhiều trẻ cũng từ chối ăn các loại rau củ quả chứa nhiều dưỡng chất này. Tất cả những điều này là nguyên nhân khiến trẻ thiếu hụt vitamin C, dẫn tới sức đề kháng kém.

Trẻ còi xương, chậm lớn, hay ốm thường do thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng, trong đó có vitamin C.

Công dụng hồi phục sức khỏe sau ốm của vitamin C thường kéo dài sau 3-5 ngày sử dụng. Vì vậy, mẹ nên chủ động bổ sung vitamin C mỗi ngày cho trẻ, thay vì đợi con bệnh mới nạp bù. Theo khẩu phần dinh dưỡng được khuyến nghị (RDA), nhu cầu vitamin C mỗi ngày của trẻ dưới 12 tuổi vào khoảng 75mg-120mg.

Trái cây và hoa quả chín (cam, chanh, ổi, đào, đu đủ, mận, cherry, sơri, cải xoăn...) có hàm lượng vitamin C nhiều hơn so với quả xanh hoặc chưa chín hẳn. Trung bình, lượng vitamin C trong mỗi loại quả kích thước vừa như cam là 70mg; quýt, ổi xanh chứa 50mg, kiwi có 64mg…

Nước ép trái cây, hoa quả đóng hộp hoặc đông lạnh, thường hao hụt khá nhiều vitamin C. Vì vậy, mẹ nên cho trẻ dùng luôn cả cái lẫn nước, thay vì chỉ uống nước ép trái cây, bởi vitamin C có nhiều trong phần cái hơn.

Đối với các loại thực phẩm khác như thịt cá, rau củ, mẹ có thể hấp hoặc xào với dầu thực vật trong khoảng thời gian ngắn để không làm mất lượng vitamin C quý giá.

Nhu cầu vitamin C mỗi ngày của trẻ dưới 12 tuổi vào khoảng 75mg-120mg.

Chế độ dinh dưỡng đa dạng rau củ quả, giàu vitamin và khoáng chất, sẽ giúp trẻ khỏe mạnh hơn. Nếu công việc bận rộn, mẹ có thể sử dụng các chế phẩm bổ sung khác như sirô, vừa tiện lợi cho mẹ lại đảm bảo trẻ hấp thu đủ lượng vitamin C cần thiết. Tuy nhiên, nên chọn loại sirô có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bác sĩ tư vấn và kê đơn.

An San