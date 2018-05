Bổ sung vitamin C không đúng cách dễ gây sỏi thận

Tiêm vitamin C trắng da lợi bất cập hại

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết vitamin C được chỉ định dùng trong trường hợp bệnh nhiễm trùng, ăn uống thiếu kém, suy dinh dưỡng nặng, thiếu máu (giúp tăng cường hấp thu sắt), ung thư, người bị độc mãn như ngộ độc chì.

Bổ sung vitamin C theo đường ăn uống là cách tốt nhất. Ảnh: A.D.

Theo ông Dũng, uống bổ sung C hằng ngày suốt thời gian dài có thể dẫn đến thừa vitamin C, làm tăng hấp thu canxi từ ruột, canxi trong máu cao gây sỏi thận. Nếu phụ thuộc nhiều vào việc bổ sung vitamin, bạn dễ bỏ qua các biện pháp chăm sóc sức khỏe khác như tập thể thao, ăn uống đầy đủ chất…

Nên uống vitamin C, không nên dùng đường tiêm. Một số người cho rằng tiêm vitamin C có thể giúp làn da sáng đẹp mà không biết nó có thể gây sốc rất nguy hiểm. Người dân không nên tự ý tiêm vitamin C, cũng không nên uống khi đói vì với liều cao có thể đau dạ dày.

Tiến sĩ Dũng khuyến cáo cần thiết có chế độ ăn đầy đủ cung cấp chất đạm, đường, mỡ, vitamin. Bổ sung vitamin từ thức ăn là tốt nhất, có nhiều trong rau quả tươi. Ăn lượng đầy đủ theo khuyến cáo, không cần uống bổ sung thêm, không có bệnh thì không cần uống, nếu không chỉ uống trong thời gian ngắn.

Ngưỡng vitamin C dùng an toàn mỗi ngày với người lớn là dưới 2 g, trẻ đến tuổi dậy thì dưới 1 g, trẻ dưới 5 tuổi 500 mg. Nhu cầu vitamin C cho mỗi người hàng ngày 5-100 mg. Với nhu cầu này, hàng ngày mỗi người chỉ cần ăn nhiều rau quả tươi là đủ. Một số trường hợp bệnh lý cần sử dụng vitamin C liều cao 500-1000 mg một ngày và bổ sung thời gian dài thì phải theo chỉ định của thầy thuốc.

Vitamin C thường có nhiều trong rau quả, song hàm lượng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó cơ bản nhất là đất trồng, khí hậu, loại độ chín của rau quả và cách xử lý kèm theo như bảo quản, vận chuyển, phun thuốc trừ sâu...

Một số thực phẩm giàu vitamin C:

Tên thực phẩm Hàm lượng vitamin C (mg/%) Bưởi 95 Cam 40 Chanh 77 Dâu tây 60 Đu đủ chín 54 Rau ngót 185 Rau mùi tàu 177 Rau mùi ta 140 Rau dền đỏ 89 Rau mồng tơi 72

Phương Trang