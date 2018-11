Bốn mức nhiệt độ của nước tốt cho cơ thể

Một số thành phần dinh dưỡng phản ứng với nhiệt độ nước. Vì vậy cần chú ý nhiệt độ nước khi pha sữa, trà, mật ong.

Dưới đây là bốn mức nhiệt độ nước tốt cho cơ thể bạn nên biết, theo People.

35-40 độ C: Nhiệt độ phù hợp nhất cho dạ dày

Dạ dày là cơ quan tiêu hóa quan trọng nhất cơ thể người. Mỗi sáng thức dậy, bạn nên uống 1-2 cốc nước ấm (khoảng 200 - 400 ml) để giúp dạ dày giữ ấm, giảm tỷ lệ mắc chứng máu đông, hỗ trợ hấp thụ các chất dinh dưỡng trong ngày.

45-50 độ C: Nhiệt độ an toàn cho trẻ nhỏ uống sữa

Trong sữa bột trẻ nhỏ có một số chất dinh dưỡng rất dễ phản ứng với nhiệt độ cao như vitamin A, vitamin C, DHA. Nếu dùng nước ở mức nhiệt từ 70 độ C trở lên sẽ xuất hiện các hạt vón cục màu trắng và gây biến đổi các chất dinh dưỡng. Vì vậy, chỉ nên pha sữa với nhiệt độ khoảng 50 độ C, sau khi cho thêm sữa nhiệt độ giảm còn khoảng 40 độ C - mức nhiệt độ thích hợp với trẻ nhỏ.

Ảnh: MF.

Dưới 55 độ C: Nhiệt độ thích hợp khi pha với mật ong

Mật ong chứa rất nhiều dinh dưỡng như Amylase, Glucose Oxidase, Catalase và các enzyme sinh học khác. Các hoạt tính enzyme trong mật ong là những chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng mật ong. Nếu pha nước trên 60 độ C với mật ong, nhiệt độ cao sẽ khiến enzyme biến tính mạnh hơn. Do vậy, 55 độ C là mức nhiệt tốt nhất để đảm bảo các chất dinh dưỡng trong mật ong không bị biến đổi, gây ảnh hưởng tới dạ dày.

85 độ C: Nhiệt độ thích hợp để pha trà

Caffeine và Polyphenol là hai thành phần hoạt tính có trong trà. Để tối đa hóa hương vị và dinh dưỡng của trà, bạn hãy pha trà với nước 85 độ C.

Nguyễn Xuân