Các loại thực phẩm bổ dưỡng mắt

Ăn uống lành mạnh giúp đôi mắt tinh tường. Ăn ít chất béo, nhiều rau và hoa quả, các loại hạt nguyên vỏ không những tốt cho tim mạch mà cả cho cơ quan thị giác.

Dưới đây là một số thực phẩm đặc biệt tốt cho mắt:

Cải xoăn

Các loại rau có lá màu xanh như cải xoăn có hàm lượng cao lutein và zeaxanthin, hai thành phần dinh dưỡng quan trọng cho mắt; có thể giảm thiểu nguy cơ bị thoái hóa hoàng điểm ở người già (AMD). Nghiên cứu cho thấy nhóm phụ nữ dùng nhiều lutein giảm được 23% nguy cơ hình thành đục thể thủy tinh so với nhóm ăn ít.

Ngoài cải xoăn, các loại rau có lá xanh đậm khác như rau chân vịt, cải xanh, rau diếp... cũng chứa hàm lượng tương tự hai sắc tố có lợi trên. Trứng, súp lơ xanh, các loại đậu và ngô cũng chứa nhiều sắc tố tốt cho mắt.

Những thực phẩm tốt cho tim mạch cũng tốt cho mất. Ảnh: C.T.

Cá hồi

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng axít béo omega-3 có nhiều trong một số loài cá sống trong nước lạnh như cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá bơn. Chất dinh dưỡng trên làm giảm mạnh nguy cơ mắc một vài bệnh mắt ở giai đoạn sau trung niên. Nghiên cứu năm 2010 của Đại học Johns Hopkins cho thấy người ăn nhiều axít béo omega-3 ít phát bệnh thoái hóa hoàng điểm người già hơn nhóm ăn ít.

Cam

Cam và tất cả nhóm họ cam chanh: bưởi, quýt, chanh rất giàu vitamin C là chất chống ôxy hóa có ý nghĩa sống còn với sức khỏe. Vitamin C cần cho hoạt động của nhiều bộ phận cơ thể, tác dụng chống ôxy hóa của nó có thể làm chậm lại bệnh đục thể thủy tinh và AMD. Các loại hoa quả có màu vàng khác cũng tốt cho mắt như đào, hạt tiêu xanh, cà chua và dâu tây.

Các nhà khoa học thực hiện một nghiên cứu trên 1.000 cặp phụ nữ sinh đôi. Trong đó 324 cặp được áp dụng chế độ ăn uống nhiều vitamin C, theo dõi trong 10 năm cho đến tuổi 60 và khám xem có bị đục nhân không. Kết quả cho thấy nhóm dùng đủ vitamin C giảm 33% bị đục nhân so với nhóm không dùng. Tuy không thể loại trừ hoàn toàn căn bệnh này nhưng có thể dùng vitamin C để làm chậm khởi phát và chậm phát triển bệnh đục thể thủy tinh.

Đậu đen

Tất cả cây họ đậu gồm đậu đen, đậu đỏ, đậu nành, điều... đều chứa kẽm loại khoáng chất quan trọng, tập trung cao tại các mô mắt. Kẽm giúp bảo vệ mắt khỏi ánh sáng có hại. Các thực phẩm chứa kẽm nhiều là các loại sò, thịt đỏ, gia cầm, ngũ cốc.

Ngoài ra còn rất nhiều thực phẩm tốt cho mắt như cà rốt chứa nhiều beta-carotene giúp tăng cường thị giác ban đêm, các loại hoa quả có màu vàng cam khác cũng có tác dụng tương tự: khoai ngọt, mận, dưa đỏ. Màu sắc phong phú trong bữa ăn đồng nghĩa với bổ dưỡng cho mắt.

Bác sĩ Hoàng Cương

Bệnh viện Mắt Trung ương