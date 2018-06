Các loại thực phẩm ngăn bạc tóc

Tuyệt chiêu phòng chống tóc bạc

Các loại quả họ dâu

Ảnh: Boldsky.

Các loại quả mọng nước họ dâu như dâu tây, việt quất, mâm xôi... chứa nhiều vitamin C. Hoạt động như một chất chống lão hóa, vitamin C giúp tóc và da khỏe mạnh. Vitamin C còn thúc đẩy cơ thể sản sinh ra collagen để làm chậm quá trình lão hóa. Ăn nhiều trái họ dâu sẽ hạn chế tóc bạc.

Rau lá xanh

Ảnh: Boldsky.

Rau lá xanh dồi dào các chất chống oxy hóa và chất sợi dinh dưỡng. Chúng còn cung cấp các vitamin nhóm B giúp da đầu khỏe mạnh. Nuôi dưỡng da đầu là một cách hiệu quả để chăm sóc tóc, giúp tóc không bị bạc. Vitamin B12 trong rau lá xanh còn rất cần thiết cho việc sản xuất các hormone ngăn bạc tóc.

Cá hồi

Ảnh: divinehealthfromtheinsideout

Cá hồi có ích cho sức khỏe bởi chúng giàu omega 3 và protein. Hơn thế, chất sê len, một dưỡng chất quan trọng hỗ trợ cơ thể sinh ra các hormone, cũng được tìm thấy trong cá hồi. Ăn cá hồi đều đặn sẽ tốt cho tóc của bạn, nhất là phần tóc ở gáy.

Sô cô la

Ảnh: Boldsky.

Đồng là dưỡng chất thúc đẩy sự tăng sinh của melanin, chất tạo màu cho da và tóc. Ăn sô cô la sẽ giúp hạn chế tóc bạc vì chúng chứa đồng.

Hạnh nhân

Ảnh: amazonaws.

Tương tự như sô cô la, hạnh nhân chứa đồng giúp melanin sản sinh. Hạnh nhân còn cung cấp vitamin E làm đẹp da, móng tay và tóc.

Minh Nguyên (Theo healthdigezt.com)