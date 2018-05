Các thực phẩm giúp tăng sức đề kháng cho trẻ ngày hè

Các bệnh phổ biến của trẻ nhỏ có khả năng lây truyền cao thường xuất hiện vào mùa hè do điều kiện nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn sinh sôi. Cách tốt nhất giúp hạn chế bệnh mùa hè là giúp con khỏe mạnh từ bên trong, kháng bệnh từ gốc, bằng những loại thực phẩm có các công dụng dưới đây.

Giúp chống mất nước

Thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp bé phòng tránh mất nước do ra nhiều mồ hôi ngày hè. Các thực phẩm này gồm dâu tây, phúc bồn tử, nho, bưởi, cam quýt… Bên cạnh bổ sung thực phẩm, mẹ cũng nên khuyến khích con uống nước lọc thường xuyên.

Tăng chiều cao

Canxi, vitamin D và Lysine là những chất giúp kích thích phát triển chiều cao và hệ cơ xương chắc khỏe. Riêng vitamin D có thể được cơ thể tự tổng hợp khi tiếp xúc với ánh nắng buổi sớm. Canxi và Lysine có thể được bổ sung thông qua chế độ ăn nhiều đạm tươi (thịt bò, thịt gà, hải sản…) và giàu sản phẩm từ sữa (sữa tươi, phomai, sữa chua…).

Hỗ trợ ăn ngon

Thời tiết nóng bức khiến bé khó chịu, dẫn đến cơ thể cũng dễ chán ăn. Các loại rau có lá màu xanh đậm sẽ giúp kích thích cảm giác ngon miệng của bé. Kẽm và Lysine cũng kích thích ăn uống. Một số thực phẩm giàu kẽm là đậu Hà Lan, đậu nành, thịt nạc, sò…

Tăng sức đề kháng

Bổ sung vitamin C mùa hè sẽ giúp con tránh được cảm cúm, cảm nắng, ho, sốt do vi khuẩn... Chất này nhiều trong ớt chuông vàng và đỏ, nước cam hoặc chanh, ổi và các loại thực phẩm chế biến sẵn có bổ sung vitamin C.

Ổn định hệ tiêu hóa

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp con giảm thiểu nguy cơ bị tiêu chảy, đau bụng và ngộ độc thực phẩm. Để ổn định đường ruột cho trẻ, mẹ nên hạn chế các thức ăn không đảm bảo chất lượng và bổ sung mỗi ngày 1-3 hộp sữa chua chứa lợi khuẩn chất lượng cao.

Mai Thương