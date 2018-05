Cách ăn uống và tập luyện đơn giản để giải độc cơ thể

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginlindong Capsules chiết xuất từ đông trùng hạ thảo, kết hợp nhân sâm, linh chi và các loại vitamin, khoáng chất, giúp bổi bổ sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sinh lực. Ginlindong Capsules còn tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi, đặc biệt làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế Thiên Đ an. Giấy phép quảng cáo số 02414/2016/XNQC- ATTP do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp. Sả n phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.