Cách chọn sữa tươi an toàn, bổ dưỡng cho bé

Trẻ nhỏ sau một tuổi cần thêm nhiều dưỡng chất thiết yếu để hoàn thiện não bộ và khung xương. Sữa tươi là nguồn dinh dưỡng quan trọng, giúp bé phát triển tối đa tiềm năng di truyền về chiều cao và trí tuệ trong giai đoạn tăng trưởng nhanh 1-12 tuổi. Sữa tươi vốn giàu canxi, phốt pho, vitamin A và D có lợi cho cơ xương và răng; chất béo tốt cho sự trí não của trẻ; protein và hydro carbon hỗ trợ tăng trưởng.

Tuy nhiên, nhiều mẹ lúng túng khi chọn sữa tươi cho con, bởi thị trường có hơn 10 thương hiệu với hàng chục sản phẩm sữa nước đa dạng. Không ít phụ huynh chưa phân biệt được sữa hoàn nguyên quảng cáo nhập nhằng là sữa tươi. Để chọn sữa an toàn và tốt cho bé, mẹ cần lưu ý những điều dưới đây.

Tìm hiểu công nghệ xử lý

Sữa tươi bao gồm 3 loại là sữa vắt trực tiếp, thanh trùng và tiệt trùng. Mẹ không nên cho bé uống sữa bò vắt trực tiếp nhằm tránh nguy cơ nhiễm khuẩn tiêu hóa. Đối với sữa thanh trùng và tiệt trùng, dù trải qua quy trình đóng gói nghiêm ngặt và xử lý an toàn, song chất lượng sữa thu hoạch cùng hương vị thơm ngon và tự nhiên còn phụ thuộc vào nguồn gốc đàn bò cho sữa, môi trường chăn thả, tập tính sinh hoạt, thức ăn...

Sữa tươi tiệt trùng được chế biến từ sữa tươi, dùng công nghệ xử lý ở nhiệt độ đến 140 độ C trong 4 giây. Quy trình đóng sữa khép kín giúp sữa tiệt trùng đảm bảo an toàn, không có vi khuẩn gây hại sức khỏe. Sữa tiệt trùng có hạn sử dụng 6-9 tháng mà không cần giữ lạnh hay chất bảo quản.

Sữa tươi thanh trùng áp dụng công nghệ xử lý sữa tươi ở 90 độ C trong 30 giây để diệt khuẩn, sau đó làm lạnh đột ngột xuống 4 độ C. Sữa thanh trùng phải bảo quản ở 4-6 độ C, hạn dùng ngắn 10-15 ngày. Khi hậu nóng ẩm và nắng nóng của Việt Nam không phải là thị trường lý tưởng cho sữa thanh trùng, chưa kể quá trình vận chuyển đến tay người tiêu dùng cũng khiến chất lượng sữa ảnh hưởng. Theo chuyên gia, sữa thanh trùng tốt nhất là nên uống tại trang trại sau khi đã xử lý nhằm tránh vi khuẩn xâm nhập.

Đọc bao bì sản phẩm

Sữa tươi tiệt trùng được bổ sung thêm dưỡng chất, nên mẹ cần đọc kỹ thành phần trên bao bì trước khi mua cho bé. Sữa bổ sung vitamin D và canxi tốt cho bé còi xương, chậm phát triển chiều cao. Trong khi sữa thêm vitamin A và omega 3, 6 có lợi cho trí não.

Mẹ nên tập thói quen đọc thành phần in trên bao bì.

Thói quen đọc thành phần in trên bao bì cũng giúp mẹ phân biệt sản phẩm đó được làm từ sữa tươi nguyên chất hay từ sữa bột pha nước. Các chất dinh dưỡng tự nhiên trong sữa thường dễ hấp thu hơn so với dưỡng chất bổ sung trong sữa bột pha nước. Thông thường bao bì ghi sữa tiệt trùng tức là sữa hoàn nguyên, còn sữa tươi tiệt trùng là sữa tươi.

Xem xét hàm lượng đường

Có thể mẹ chưa biết, bản thân sữa tươi đã có mùi vị thơm ngon và hàm lượng đường tự nhiên (carbonhydrat) nhất định. Vì thế, mẹ chỉ cần chọn sữa tươi không đường cho bé là đủ, rèn thói quen uống ngay từ nhỏ. Nếu trẻ hảo ngọt, có thể thay thế bằng sữa tươi ít đường. Bởi thường xuyên cho bé uống sữa tươi có đường dễ gây bệnh răng miệng, béo phì và tiểu đường sau này. Hầu hết các loại sữa tươi nhập đều không đường. Hiện nay thị trường sữa tươi nhập mới có thêm loại ít đường.

Truy xuất nguồn gốc

Môi trường trong lành, khí hậu mát mẻ cùng cánh đồng cỏ xanh mướt là điều kiện tốt nhất để đàn bò sản xuất nguồn sữa chất lượng. Thế nhưng, không ít bà mẹ hoài nghi liệu hộp sữa con đang uống có được lấy từ đàn bò không hormone tăng trưởng và kháng sinh. Quy trình sản xuất liệu có tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm, công nghệ thanh trùng hoặc tiệt trùng?.

Truy xuất nguồn gốc là công nghệ mới giúp mẹ tìm hiểu mọi thông tin quan trọng đằng sau hộp sữa tươi con uống. Đại diện Công ty Sữa Quốc tế (IDP), một trong những đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam cho biết, người tiêu dùng có quyền được biết loại sữa mình chọn có nguồn gốc từ đâu, sản xuất như thế nào. Mẹ chỉ cần nhập ngày sản xuất trên bao bì, trang truy xuất sẽ trả về ngày lấy sữa, quy cách thu vắt, kiểm tra chất lượng, xử lý, đóng gói, vận chuyển với thông tin và hình ảnh trực quan.

Chẳng hạn khi nhập ngày sản xuất 9/3/2016 trên hộp sữa tươi LiF, trang truy xuất cho mẹ biết sữa được lấy từ đàn bò nuôi tại thung lũng Goulburn, bang Victoria, Australia cùng tọa độ địa lý chính xác. Đây là vùng đóng góp đến hơn 30% sản lượng cho ngành công nghiệp sữa Australia, được Cục An toàn về Sữa Victoria (DFVS) chứng nhận bò chăn thả tự do, không sử dụng hormone tăng trưởng và kháng sinh. Sữa được thu hoạch bằng quy trình vắt khép kín, vận chuyển đến nhà máy trong vòng 6 tiếng bằng các xe bồn chuyên dụng theo quy trình của Hiệp hội Sữa Australia. Sau khi kiểm tra chất lượng sữa và xử lý bằng công nghệ tiệt trùng UHT, sữa được nhập nguyên hộp về Việt Nam. Tất cả các công đoạn diễn ra trong vòng 24 giờ.

An San