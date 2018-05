Cách phát hiện nhanh hàn the trong thực phẩm

Hàn the độc nhưng vẫn phải ăn / Hà Nội chưa phát hiện chim quay chứa hóa chất độc hại

Bộ kit phát hiện nhanh hàn the trong thực phẩm này vừa được Sở Khoa học Công nghệ TP HCM nghiệm thu và cho phép đưa vào sử dụng. Bộ dụng cụ do Thạc sĩ Phùng Văn Trung, Phòng Hóa Công nghệ các Hợp chất Thiên nhiên thuộc Viện Công nghệ Hóa học TP HCM, nghiên cứu và chế tạo bao gồm một lọ dung thử hiện màu và 100 tờ giấy thử.

Bột thử hàn the của Viện Công nghệ hóa học. Ảnh: An Nguyên

Cách sử dụng bộ kit này khá đơn giản. Chỉ cần lấy một ít thức ăn cho vào đĩa sạch, sau đó nhỏ một giọt dung dịch hiện màu vào mẫu thực phẩm rồi nghiền nát hỗn hợp này. Lấy một tờ giấy thử (kèm trong bộ kit) nhúng vào hỗn hợp đã nghiền, nếu tờ giấy chuyển từ màu vàng sang cam đỏ thì thực phẩm đó có chứa hàn the. Mẫu giấy không chuyển màu chứng tỏ thực phẩm không có hàn the.

Ông Trung cho biết: "So với giá thị trường hiện nay, bộ kit của chúng tôi giá rất rẻ và dễ sử dụng, phù hợp với nhiều người". Giá bộ thử hàn the của Viện Khoa học Công nghệ chỉ 35.000 đồng. Trong khi đó giá của một số bộ test nhập ngoại đang bán trên thị trường khoảng 400.000-600.000 đồng, rẻ nhất là hàng của Thái Lan 80.000 đồng.

Theo pháp lệnh Vệ sinh An toàn Thực phẩm có hiệu lực từ tháng 11/2003, Việt Nam đã cấm sử dụng hàn the trong sản xuất, chế biến thực phẩm với bất kỳ hàm lượng hay cách thức nào. Tuy nhiên nhiều người kinh doanh vẫn bỏ hàn the như một chất phụ gia vào thực phẩm để món ăn dai ngon hơn.

Hàn the bị cấm dùng trong thực phẩm vì tác hại cho sức khỏe, có thể gây nôn mửa, tiêu chảy, co cứng cơ, ban đỏ da, màng niêm dịch, sốc trụy tim... Ăn nhiều hàn the có thể tử vong trong thời gian ngắn, về lâu dài sẽ khô da, rối loạn dạ dày, suy thận mãn tính, giảm sút trí tuệ, teo tinh hoàn, ung thư.

