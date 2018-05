Cách phòng ngừa và chữa trị viêm họng, đau rát họng

Viêm họng và đau rát họng thường do ô nhiễm môi trường, thức ăn, thời tiết hoặc tiếp xúc thường xuyên với hóa chất độc hại. Đây cũng là vấn đề thường gặp ở những người làm công việc phải thường xuyên nói nhiều, to và gắng sức như giáo viên, hướng dẫn viên, ca sĩ, dẫn chương trình... Cổ họng đau rát thường xuyên do phản ứng viêm và dị ứng. Nếu không kịp thời chữa trị, chứng đau có thể nặng thêm.

Khi bị đau rát họng, người bệnh cần nghỉ ngơi, giữ ấm để cơ thể mau phục hồi sức đề kháng. Phương pháp đơn giản để trị là súc miệng và khò trong cổ họng bằng nước muối sinh lý nhiều lần trong ngày. Bên cạnh đó, người bệnh cần uống một lượng nước tối thiểu mỗi ngày theo công thức: số lít nước = số kg cân nặng x 0,04 để giữ ẩm và chống khô rát họng.

Xạ can (rẻ quạt) có tác dụng trị đau rát cổ họng và ho.

Khi bị đau rát họng, có thể sử dụng các loại thực phẩm có tính kháng khuẩn như tỏi, gừng, mật ong. Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên ăn uống nhiều thực phẩm giàu vitamin như cam, chanh, bưởi, táo… nhằm tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Phương thức dân gian là ngậm và nuốt nước lá húng chanh, xạ can (rẻ quạt) hoặc ngậm quả kha tử để giúp giảm đau họng, ho hay khàn tiếng.

Viên ngậm VIACOL do Công ty cổ phần Thiên Nhiên Việt sản xuất làm chủ yếu từ tinh chất của xạ can (rẻ quạt), một loại thảo dược truyền thống của Việt Nam. Ngoài ra, sản phẩm còn được phối hợp các tinh dầu thiên nhiên khác như húng chanh, nghệ, cam thảo, gừng, menthol... Các loại này giúp tăng tính kháng khuẩn, ít bị vi khuẩn đề kháng, có hiệu quả trong việc giảm đau rát cổ họng và ho. Viên ngậm giữ cho cổ họng không bị khô, làm mát, giúp dịu cơn đau rát cổ họng.

Gừng là một trong những loại thảo dược có thể chữa đau họng.

Đại diện Công ty cổ phần Thiên Nhiên Việt cho biết dược liệu dùng để sản xuất tinh dầu do chính công ty này liên kết với người nông dân trồng và đưa vào chiết xuất tại nhà máy công nghệ cao với quy trình khép kín được kiểm soát nghiêm ngặt.

Giấc mơ của những nhà sáng lập công ty này là thực hiện những sản phẩm có thể hỗ trợ trị bệnh cho người Việt Nam từ chính những gì thiên nhiên ban tặng. “Tâm niệm của chúng tôi là muốn người tiêu dùng được nhận những sản phẩm đúng giá trị thực, kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Qua đó tăng tính thuận tiện và hiệu quả cho người sử dụng”, đại diện công ty chia sẻ.

Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng gặp không ít khó khăn. Trong những lần nghiên cứu, nhóm dược sĩ của công ty nhận thấy một viên kẹo trước tiên phải mang đến cảm giác ngon, dễ chịu và hiệu quả. Với ý nghĩ đó, đội ngũ này liên tục thử nghiệm ròng rã 3 năm để tìm ra công thức hợp lý nhất. Từ đó, Công ty cổ phần Thiên Nhiên Việt đã thành công với các sản phẩm giúp giảm đau rát cổ họng và ho.

Viên ngậm VIACOL là sản phẩm tâm huyết của Công ty cổ phần Thiên Nhiên Việt.

Hiện các sản phẩm đã được xuất đi các thị trường thế giới như Philippines, Hong Kong, Macau, Trung Quốc, Singapore, Campuchia, Lào... “Chúng tôi mong ước trở thành nhịp cầu để đưa sản phẩm của nông dân Việt Nam thông qua chế biến vươn ra thế giới, bằng chính giá trị thực của sản phầm”, đại diện công ty nói.

Theo vị này, sản phẩm có thành phần là các thảo dược thiên nhiên có hoạt tính mạnh nên an toàn. Sản phẩm có tác dụng trị dứt điểm các cơn đau rát họng chỉ từ 2 viên ngậm đầu tiên. Viên ngậm sử dụng Isomalt, nguyên liệu nhập khẩu từ Đức và không gây sâu răng, chua miệng, có thể dùng được cho người ăn kiêng cũng như bệnh nhân đái tháo đường.

Tranh Sương