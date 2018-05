Cha đẻ thương hiệu sữa lên men Yakult

Minoru Shirota sinh vào tháng 4/1899 tại ngôi làng nhỏ nằm cạnh dòng sông Tenruyu ở phía Tây Nagano, Nhật Bản. Ngôi làng gắn bó với tuổi thơ của cậu bé Shirota vốn là một vùng quê nghèo khó do địa hình đồi núi bao bọc hiểm trở nên không thể trồng hoa màu. Tuy may mắn được nuôi dưỡng trong một gia đình khá giả làm nghề kinh doanh giấy và sản xuất tơ lụa, Shirota vẫn luôn trăn trở về những bạn trẻ đồng trang lứa phải đối mặt với nghèo đói, bệnh tật. Đó cũng là một phần lý do khiến chàng thanh niên luôn phấn đấu để trở thành một bác sĩ lành nghề và không ngừng nghiên cứu loại thuốc có thể đẩy lùi, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Từ tháng 4/1921, Shirota tham gia nghiên cứu chuyên sâu tại Đại học Kyoto. Ông được biết đến như một vị giáo sư đáng kính được nhiều người yêu mến bởi cả sự hài hước lẫn thông minh. Khi có cơ hội giảng dạy trong lĩnh vực y tế, ông bắt đầu quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu nhiều hơn về hệ vi sinh đường ruột và các vi sinh vật có khả năng gây bệnh cho cơ thể người. Vị bác sĩ giàu lòng nhân ái không bao giờ quên nguồn cội của mình cũng như vùng quê nghèo đói nơi ông từng sinh trưởng. Đó là nơi đất đai khô cằn, trẻ con luôn thiếu ăn, ốm yếu, bệnh tật, còn những căn bệnh như kiết lỵ, sốt phát ban luôn là mối đe dọa thường trực đến tính mạng. Chính vì thế, Shirota luôn không ngừng tìm kiếm giải pháp để ngăn chặn và cải thiện tình trạng này.

Sau nhiều nghiên cứu, Shirota gây bất ngờ với nhiều đồng nghiệp khác khi đề xuất ý tưởng dùng vi khuẩn chống lại vi khuẩn, “lấy độc trị độc”. Với sự khích lệ từ các giáo sư, Shirota lại tiếp tục lao vào nghiên cứu, sàng lọc ra những chủng khuẩn axit lactic mạnh nhất và nuôi cấy chúng. Trong suốt 9 năm kiên trì theo đuổi lý tưởng của mình, dù nhiều lần thất bại nhưng ông vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Cùng sự động viên của gia đình và đồng nghiệp, Giáo sư Shirota cuối cùng đã thành công khi trở thành người đầu tiên trên thế giới phân lập và nuôi cấy thành công chủng khuẩn axit lactic có khả năng kháng được dịch vị axit dạ dày và dịch mật vào năm 1930.

Tin tưởng vào quan niệm “Y học phòng ngừa” - phòng bệnh hơn chữa bệnh, Shirota tiếp tục cùng các đồng sự phát triển một loại thức uống có hương vị thơm ngon, giá rẻ nhằm giúp mọi người đều có thể tận hưởng các tính năng có lợi từ chủng Lactobacillus casei Shirota. Từ đó lọ sữa uống lên men Yakult đầu tiên ra đời.

Tháng 2/1939, Trung tâm Nghiên cứu Shirota được thành lập tại Kyoto. Nhằm toàn tâm toàn ý phát triển yakult, Giáo sư Shirota đã tạm ngưng việc giảng dạy và đẩy mạnh việc mang sáng tạo của mình đến với nhiều người hơn. Cũng trong thời điểm này, nước Nhật đang ngập chìm trong chiến tranh, trẻ em lớn lên không có đủ thức ăn bởi nạn đói hoành hành khắp cả nước. Không quên mục đích ban đầu của mình, Giáo sư Minoru Shirota đã dồn hết tâm huyết của mình nhằm phát triển hoạt động kinh doanh theo thuyết Shirota: "Kiện trường trường thọ, y học phòng ngừa và chi phí hợp lý". Yakult nay đã có mặt trên 33 quốc gia và còn nhiều tiềm năng tiến xa hơn nữa trên thị trường thế giới.

Mai Thương