Chế độ dinh dưỡng đặc biệt giúp cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai phát triển vượt chuẩn

IQLac Pro của VPMilk làm từ bột sữa nguyên chất cao cấp nhập khẩu New Zealand, bổ sung vi chất thiết yếu theo hàm lượng chuẩn của WHO. IQLac Pro Advance với công thức Grow Up 5+ gồm 5 vi chất thiết yếu: canxi sữa, vitamin D3, vitamin K2, phospho, FOS/Inulin đã được chứng minh lâm sàng giúp trẻ tăng chiều cao, cân nặng và DHA phát triển não bộ. Nay đã có hộp pha sẵn tiện lợi .