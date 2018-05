Chọn dầu ăn cho trẻ ăn dặm

Trẻ thiếu vitamin A sẽ bị chậm lớn, còi cọc.

Trẻ còi cọc vì thiếu vi chất

Vi chất dinh dưỡng là nhóm vitamin (A, B, C, D, E), tiền chất vitamin như beta-caroten, lycopen, nhóm khoáng chất (canxi, kẽm, i ốt) hay các acid béo như Omeg-3,6,9. Đây là những chất có vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của cơ thể trẻ. Trẻ thiếu vitamin A làm xương mềm và mảnh hơn bình thường, giảm sức đề kháng hay ốm vặt, dễ bị nhiễm trùng. Omega-3,6,9 là các acid béo thiết yếu có tác dụng đến trí não và hệ tim mạch.

Theo điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, có đến hơn 50% trẻ em Việt Nam thiếu hụt các vi chất như vitamin A, B1, C, D, sắt trong khẩu phần ăn hàng ngày, 70% trẻ bị thiếu vitamin A và E.

Sự thiếu hụt vi chất ở trẻ em một phần do sự thiếu kiến thức, hiểu biết về dinh dưỡng của các mẹ. Nhiều người quan niệm không cho hoặc cho rất ít dầu ăn trong khẩu phần của con vì cho rằng đây là nguyên nhân gây khiến trẻ bị táo bón. Tuy nhiên, dầu ăn dễ tiêu hóa, giàu năng lượng, là nguồn cung cấp acid béo không no cần thiết cho sự phát triển hệ thần kinh của bé.

Theo các chuyên gia dĩnh dưỡng, để trẻ không thiếu vi chất, mẹ nên bổ sung dinh dưỡng bằng thuốc hoặc sử dụng thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, việc dùng thuốc phải tuân theo đúng chỉ định của bác sĩ để tránh các biến chứng xấu do dùng quá liều. An toàn hơn là thông qua nguồn thực phẩm để bổ sung vitamin và các khoáng chất trong từng bữa ăn. Theo khuyến cáo của các nhà dinh dưỡng, trong khẩu phần ăn hàng ngày cần từ 15-20 thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, do bận rộn, nhiều mẹ cảm thấy việc chuẩn bị quá nhiều đồ mỗi bữa như vậy là điều không khả thi.

Bổ sung vi chất đơn giản với dầu gấc

Để không đau đầu suy nghĩ cách chuẩn bị nhiều loại đồ ăn mỗi bữa, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mẹ nên sử dụng dầu gấc bổ sung thực đơn hàng ngày cho con. Đây là loại thực phẩm hoàn toàn chiết xuất từ tự nhiên (từ màng đỏ quả gấc), cung cấp nguồn vitamin tự nhiên nên mẹ có thể loại trừ nỗi lo tác dụng phụ nếu dùng quá liều.

Cung cấp vi chất cho trẻ bằng việc bổ sung dầu gấc trong bữa ăn hàng ngày.

Về mặt dinh dưỡng, dầu cung cấp hàng loạt vi chất quan trọng, trong đó đáng kể nhất là vitamin A và vitamin E. Dầu gấc được các nghiên cứu chứng minh có chứa hàm lượng cao beta caroten (tiền vitamin A) và alphatocopherol (tiền vitamin E). Nhờ những enzyme của gan và tụy, beta- carotene trong dầu gấc được phân hủy thành hai phân tử vitamin A.

Việc hấp thụ sản phẩm này đều đặn đồng nghĩa với việc cơ thể bé thường xuyên được hấp thụ nguồn vitamin A tự nhiên, phòng chống các bệnh về mắt, giúp cho bé có một đôi mắt khỏe mạnh. Vitamin E trong dầu gấc là một chất chống oxy hoá tốt do cản trở phản ứng xấu của các gốc tự do trên các tế bào của cơ thể, kích thích hệ thống miễn dịch của bé hoạt động bình thường bằng việc bảo vệ các tế bào. Dầu gấc còn chứa lutein và zeaxanthin là hai chất dinh dưỡng đặc biệt hữu ích cho mắt.

Lưu ý khi sử dụng dầu gấc, mẹ nên cho dầu vào thức ăn, cháo, bột còn nóng. Điều này giúp các vitamin và dinh dưỡng giữ được nguyên chất, không bị hao tổn do nhiệt độ cao. Beta caroten, lycopen và vitamin A trong dầu gấc còn có vai trò miễn dịch, tăng sức đề kháng, giúp trẻ tránh những bệnh nhiễm khuẩn, nhất là nhiễm khuẩn đường hô hấp và đường tiêu hóa. Hàm lượng beta caroten vượt trội trong dầu gấc còn giúp hệ xương của bé phát triển, góp phần vào việc tăng trưởng chiều cao của bé, kích thích trí não phát triển.

Nguyễn Linh