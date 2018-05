Chống nắng bằng cách uống nước gạo

Tác dụng phụ của kem chống nắng

Mùa hè nhiệt độ lên rất cao, những người thường xuyên làm việc dưới nắng dễ bị say nắng say nóng. Say nóng thường xảy ra vào xế chiều do có nhiều tia hồng ngoại gây nóng bức. Say nắng do trung tâm điều hòa nhiệt của con người bị chấn động, bị tấn công bởi các tia nắng chiếu thẳng vào gáy và đầu.

Theo các chuyên gia, ngoài việc chống nắng bằng cách mặc quần áo tránh nắng, bôi kem chống nắng, bạn có thể bổ sung các loại nước chống say nắng. Nước gạo là một trong những loại nước có tác dụng chống nắng hiệu quả.

Nước gạo. Ảnh: Boldsky.

Dưới đây là những tác dụng của nước gạo, theo Boldsky.

Giàu năng lượng

Nước gạo chứa carbs, uống vào mỗi buổi sáng bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng cho cả ngày dài.

Chống nắng

Oryzanol hiện diện trong nước gạo có tác dụng bảo vệ bạn khỏi tia UV. Uống một ly vào buổi sáng trước khi ra ngoài sẽ giúp bạn chống lại cái nóng của mùa hè.

Cải thiện ruột

Nước gạo góp phần cải thiện nhu động ruột. Ngoài ra, nó có chứa tinh bột rất tốt cho các vi khuẩn có lợi trong dạ dày.

Ngăn ngừa mất nước

Bạn có xu hướng bị mất nước và chất dinh dưỡng thông qua mồ hôi. Vào mùa hè, hãy uống ly nước gạo để bảo vệ cơ thể không bị mất nước.

Ngăn chặn một số bệnh ung thư

Một số nghiên cứu cho rằng người uống nước gạo thường xuyên có xu hướng nhiều kháng thể để phòng chống bệnh tật, kể cả một số bệnh ung thư.

Ngăn chặn lây nhiễm

Nước gạo làm tăng quá trình chữa lành vết thương, hạ sốt, ngăn ngừa nhiễm trùng, đặc biệt có thể điều trị tiêu chảy.

Lê Nga