Công dụng của đường đối với sức khỏe thế nào

Những điều cần biết về đường

Đường cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin B1, B2, B6, C; các muối vô cơ gồm canxi, phốt pho, sắt và các acid hữu cơ. Nếu không sử dụng đường đúng cách sẽ có tác hại đối với sức khỏe. Chỉ nên dùng một lượng vừa đủ cho nhu cầu hoạt động của cơ thể vì nếu dư thừa sẽ dễ dẫn đến béo phì, đái tháo đường...

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại đường khác nhau, trong đó phổ biến nhất là đường được làm từ mía màu trắng - thường gọi là đường tinh luyện cát trắng. Còn một loại đường khác cũng làm từ mía nhưng có màu vàng và đường bánh, đây là đường chưa được tinh luyện.

Nhiều bà nội trợ thường nghĩ rằng, đường đơn giản chỉ là gia vị cung cấp chất ngọt, pha nước, nêm nếm món ăn hay dùng làm bánh nên chỉ cần có độ ngọt và rẻ là được. Nhưng ít ai biết được rằng những loại đường siêu ngọt, siêu rẻ trôi nổi, không nhãn mác có thể tồn tại những nguy hại tiềm tàng cho sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng về lâu dài.

Các loại đường

Đường trắng: Là kết quả của việc dùng sodium hyposulfite tẩy trắng từ đường vàng. Các loại hóa chất dùng để xử lý khi sản xuất đường trắng sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, nếu cần dùng đường như một nguyên liệu, không quan trọng hình thức món ăn thì các bà nội trợ nên sử dụng đường vàng.

Hãy là người tiêu dùng thông minh, chọn những sản phẩm đường có thương hiệu để giữ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Đường tinh luyện: Ngày nay, người tiêu dùng thường có xu hướng sử dụng sản phẩm sạch, tự nhiên nên các doanh nghiệp lớn và có thương hiệu không ngừng đầu tư, nghiên cứu để chọn nguồn nguyên liệu sạch, không hóa chất và đảm bảo lượng khoáng chất, vitamin tự nhiên trong cây mía.

Đường tinh luyện được sản xuất 100% từ mía, áp dụng công nghệ loại bỏ chất màu bằng than hoạt tính. Mặc dù không sử dụng hóa chất tẩy trắng nhưng vẫn loại bỏ được hoàn toàn tạp chất, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau khi sản xuất, đường được dùng bao bì chuyên dụng đóng gói trên dây chuyền tự động khép kín. Do vậy, đường tinh luyện sạch có độ tinh khiết rất cao (lên đến - 99,9% độ pol) nên còn được gọi là đường trắng tinh khiết.

Cách chọn đường

Cũng như tất cả các loại thực phẩm khác, người tiêu dùng cần tránh những sản phẩm không có nguồn gốc, sử dụng những loại đường có nhãn mác, với xuất xứ rõ ràng để an tâm về chất lượng. Nên chọn sản phẩm có màu trắng tự nhiên, không biến màu trong quá trình lưu thông. Khi mua hàng, người tiêu dùng phải để ý kỹ đến ngày sản xuất và thời hạn sử dụng.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng không nên quá tin vào người bán, vì bản thân người bán nhiều khi không có đủ thông tin về loại đường họ đang bán, hoặc họ không ý thức được mức độ nguy hại của đường trôi nổi. Loại đường này còn là nguyên nhân gây mất vị món ăn, nước uống mà người nội trợ đã bỏ nhiều công sức để chuẩn bị, nấu nướng.

Ngày nay, hệ thống phân phối của các nhà sản xuất phát triển khá mạnh, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua đường sạch tại siêu thị, chợ và tiệm tạp hóa. Chọn sản phẩm uy tín sẽ mang lại sự an tâm về sức khỏe cho cả nhà và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

N.Loan