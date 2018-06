Dinh dưỡng từ đậu đỏ cho làn da khỏe đẹp

Đậu đỏ nằm trong danh mục thực phẩm giàu vitamin E, C, có tính kháng oxy hóa cao, tăng sức đề kháng, cho khả năng chống lão hóa tốt. Trong tác dụng dưỡng da, đậu đỏ giúp làm chậm quá trình lão hóa, xóa mờ các vết sạm, thâm nám và có thể làm làn da sáng, tươi trẻ tự nhiên.

Đậu đỏ không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn duy trì sự trẻ trung cho vóc dáng.

Không chỉ chăm chút cho da, vitamin B1 (Thiamine), B2 (Riboflavin), B3 (Niacin) có trong đậu đỏ còn giúp cơ bắp săn chắc, khỏe khoắn hơn, cũng như tác dụng tích cực đến hệ thần kinh và tim mạch. Loại đậu này cũng giàu chất xơ nhưng lại chứa ít năng lượng nên chị em có thể ăn uống hàng ngày để kiểm soát cân nặng và duy trì sự trẻ trung cho vóc dáng.

Trong khi đó, sữa tươi ngoài việc cung cấp khoảng 30% nhu cầu canxi hàng ngày cho xương chắc khỏe còn có nhiều tác dụng chăm sóc nhan sắc. Vitamin B7 có trong sữa tươi là thành phần thiết yếu giúp da và tóc đẹp hơn. Ngoài ra, vitamins A, D, E giúp giảm kích ứng da, xoa dịu vết bỏng. Sữa cũng chứa axit-lactic, một loại chất làm sạch da tự nhiên.

Bộ đôi sữa và đậu đỏ mang đến nguồn dưỡng chất thiết yếu cho sắc vóc và làn da

Tuy dưỡng chất dồi dào nhưng sữa tươi lại thiếu hụt vitamin C và E. Đậu đỏ lại giàu vitamin C và E nên việc kết hợp sữa tươi đậu đỏ giúp bổ trợ lẫn nhau, cung cấp khá đầy đủ hệ dinh dưỡng cho cơ thể. Đặc biệt, vitamin B12, vitamin B6 có chức năng ngừa ung thư, tăng sức đề kháng trong đậu đỏ chỉ có thể được hấp thụ qua đường ăn, uống. Do đó, nếu chỉ dùng sữa tươi đậu đỏ ngoài da như để tắm trắng, đắp mặt nạ sẽ vô tình làm lãng phí lượng vitamin B12, B6 cần thiết này mà nên tận dụng làm thức uống, thực phẩm hàng ngày. Khả năng chống lão hóa, chăm sóc dáng vóc của thức uống này tác động từ từ thông qua việc sử dụng hàng ngày và không có tác dụng phụ.

Linh Hân