Dự án dinh dưỡng cải thiện tầm vóc người Việt

Dự án đầu tiên “Cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú” được Bộ Y tế và Abbott hợp tác thực hiện, khởi động ngày 21/9. Lần đầu tiên, Bộ xây dựng tài liệu Hướng dẫn quốc gia về dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú dựa trên kết quả các nghiên cứu lâm sàng. Qua đó, triển khai hướng dẫn để nâng cao năng lực kiến thức về dinh dưỡng cho cán bộ y tế và cán bộ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

Song song đó, dự án thứ hai “Cải thiện chất lượng dinh dưỡng lâm sàng trong các bệnh viện tại Việt Nam” cũng được triển khai, nhằm nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân và hiệu quả điều trị.

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh 2 dự án nằm trong chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030. Đó là cải thiện tầm vóc cho người Việt Nam thông qua can thiệp dinh dưỡng sớm đối với phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai và giai đoạn vàng 1.000 ngày đầu đời của trẻ.

Thứ trưởng Bộ Y tế tham dự lễ ký kết giữa Bộ Y tế và Abbott ngày 21/9.

Hiện nay, chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam chỉ đạt 163,7cm; của nữ 153cm; thấp hơn so với chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 13,1cm và 10,7cm. Sự khác biệt về chiều cao và cân nặng của người Việt so với chuẩn quốc tế rõ rệt nhất ở nhóm 6-12 tháng tuổi và 6-11 tuổi.

Báo cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2015, cũng cho thấy tỷ lệ trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi vẫn ở mức cao, 24,6%.

Chế độ ăn thiếu cả lượng và chất là nguyên nhân chính khiến tầm vóc người Việt thuộc hàng thấp thế giới. Theo số liệu điều tra toàn quốc công bố tháng 10/2015, thiếu vi chất dinh dưỡng có xu hướng giảm so với năm 2010 nhưng với tốc độ chậm. Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em là 27,8%; phụ nữ tuổi sinh đẻ 25,5% và phụ nữ có thai 32,8%.

Tình trạng suy dinh dưỡng cũng như tầm vóc hoàn toàn có thể cải thiện được. Đặc biệt, trong giai đoạn 1.000 ngày vàng đầu đời của trẻ (từ trong bụng mẹ đến khi 2 tuổi), dinh dưỡng không chỉ tác động đến sức khỏe người mẹ và thai nhi, mà còn ảnh hưởng đến thể trạng tương lai của trẻ.

Ông Douglas Kuo - Tổng giám đốc Abbott Việt Nam cho biết, Abbott sẽ đồng hành cùng Bộ Y tế mang những hướng dẫn thực tiễn và liên quan đến các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam trong dài hạn.

An San