Hiểm họa khôn lường khi thanh lọc cơ thể quá đà

Theo BBC, trước khi nhập viện, người phụ nữ đã sử dụng hỗn hợp thảo dược gồm cây kế sữa, molkosan, l-theanine, glutamine, hợp chất vitamin B, cây mã tiên thảo và rễ cây nữ lang. Ngoài ra, bà còn uống rất nhiều nước, trà xanh, trà sâm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ muối (natri) trong cơ thể bệnh nhân thấp đến mức nguy hiểm. May mắn, sau thời gian chăm sóc chuyên sâu, bà đã hồi phục. Năm 2013, một người đàn ông cũng bị giảm mạnh natri dẫn đến co giật do nạp lượng lớn thảo dược chứa rễ cây nữ lang, tía tô đất, lạc tiên, hoa bia và hoa cúc.

Trên tờ British Medical Journal Case Reports, các bác sĩ Anh cảnh báo phương pháp thanh lọc cơ thể quá mức không hề lành mạnh và chưa từng được khoa học chứng minh. Bên cạnh đó, dù các nhà sản xuất tuyên bố sản phẩm 100% thảo dược rất an toàn, chúng vẫn có những tác dụng phụ nhất định.

Hiệp hội Dinh dưỡng Anh khẳng định ý tưởng detox cơ thể vô cùng sai lầm. "Không có loại thuốc hoặc thức uống, miếng dán hay kem thoa nào có thể làm được điều kỳ diệu như thế", đại diện tổ chức này nói. "Cơ thể có rất nhiều bộ phận như da, ruột, gan và thận đảm nhận nhiệm vụ thải độc từ đầu đến chân". Hiệp hội Dinh dưỡng Anh còn chỉ ra uống đủ nước là điều cần thiết nhưng uống quá nhiều sẽ gây ra nguy hiểm ngang với thiếu nước. Với đại đa số người dân, chỉ ăn uống và hoạt động thể chất hợp lý mới giúp tăng cường, duy trì sức khỏe.

Minh Nhật