Loại nước tự làm giúp giảm đau đầu

Nhức đầu có nhiều nguyên nhân, thậm chí không thể xác định được nguyên nhân. Nó có thể là triệu chứng của cảm lạnh thông thường, cúm, viêm xoang, mệt mỏi, thiếu dinh dưỡng, stress, do dành quá nhiều thời gian trước màn hình máy tính, trầm cảm, cao huyết áp...

Uống thuốc giảm đau là cách điều trị thông thường, song lạm dụng thuốc giảm đau gây nhiều tác hại cho sức khỏe. Boldsky hướng dẫn cách chế biến loại nước từ tự nhiên giúp giảm đau đầu và có thể làm ngay tại nhà.

Thành phần:

1/2 chén nước chanh.

1 muỗng canh mật ong.

2 giọt tinh dầu oải hương.

Phương pháp:

Cho nước chanh, mật ong và tinh dầu oải hương vào một chiếc cốc, khuấy đều để tạo thành một hỗn hợp. Tiếp theo, làm nóng hỗn hợp này trong khoảng 1-2 phút và uống khi còn ấm.

Tác dụng:

Hỗn hợp nước cốt chanh, mật ong và tinh dầu hoa oải hương rất hiệu quả trong việc làm giảm cơn đau đầu thông thường nhờ rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa làm giảm viêm tĩnh mạch ở vùng đầu. Ngoài ra loại nước tự chế này chống co thắt tự nhiên nên hiệu quả để chữa đau đầu do cảm lạnh thông thường hoặc căng thẳng.

Thu Hiền