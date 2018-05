Loại quả khai như nước tiểu giúp kéo dài sự sống

5 loại trái cây giúp khỏe trong đẹp ngoài

Lý chua đen (tên khoa học Ribes nigrum, tiếng Anh Blackcurrant), là một loại cây từ chi lý chua (Ribes), họ cũng cùng tên (Grossulariaceae). Lý chua đen cao khoảng 1-2 m, là một loại cây bụi, lá rộng tới 10 cm, hình trái tim, bề dưới có lông, mép lá có răng cưa. Hoa màu xanh tím nâu, nở vào tháng 4 tới tháng 5 ở Trung Âu. Trái màu đen, mọc thành chùm. Cây này không có gai, có mùi nặng như nước tiểu, nhờ đó có thể phân biệt được với cây lý chua đỏ.

5 lý do để đưa chúng vào trong chế độ ăn uống của bạn.

Tăng cường miễn dịch

Quả lý chua đen có chứa hàm lượng vitamin C nhiều hơn 4 lần so với cam và 33 lần so với quả việt quất. Làm siro lý chua đen không làm giảm hàm lượng vitamin C của loại quả này, thậm chí nếu bạn hầm lý chua đen lên chúng vẫn chứa đến 182mg vitamin C, nhiều hơn hai lần số lượng khuyến cáo sử dụng vitamin C hàng ngày. Để duy trì một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh cần có loại quả này trong thực đơn ăn uống của bạn.

Bảo vệ tim mạch

Anthocyanins là chất chống oxy hóa mạnh có trong quả lý chua đen giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Các thành phần procyanidin trong quả lý chua đen giúp giữ cho các mạch máu đàn hồi hơn. Ngoài ra, nguồn kali tuyệt vời có trong loại quả này giúp giữ cho huyết áp ổn định.

Tốt cho hệ thống não bộ

Anthocyanins trong quả lý chua đen giúp bảo vệ các tế bào thần kinh, làm cho hệ thống thần kinh hoạt động hoạt bát, nhanh nhẹn hơn. Các nhà khoa học tại New Zealand Viện thực vật và Nghiên cứu Thực phẩm hợp tác với Đại học Northumbria tại Anh đưa ra một thí nhiệm nhỏ. Trong số 36 người, một nửa uống 250 ml nước ép lý chua đen, nửa còn lại uống 250 ml chiết xuất từ lý chua đen hoặc là nước có mùi của lý chua đen, trước khi tham gia vào một loạt các hoạt động thách thức.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng, những người sau khi tiêu thụ nước lý chua đen thật thì tinh thần được cải thiện và tâm trạng phấn chấn hơn nhiều so với những người uống lý chua đen giả.

Cải thiện sự tập luyện

Có một số bằng chứng cho thấy lý chua đen có thể làm tăng hiệu suất thể thao. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Chichester đã thấy được hiệu quả của viên nang bột lý chua đen (mỗi tương đương với 100 quả lý đen) trong tập luyện thể thao. Họ nhận thấy rằng uống bổ sung viên nang giúp luyện tập hiệu quả hơn, duy trì sức bền nhiều hơn.

Các chuyên gia cũng cho biết, lý chua đen có thể làm giảm căng thẳng, giúp lưu thông máu. Điều này rất có lợi cho các cầu thủ và vận động viên.

Làm đẹp da

Quả lý chua đen đứng đầu danh sách các loại trái cây thân thiện với da. Anthocyanins và vitamin C tạo ra các liên kết chéo củng cố và tăng cường collagen làm săn chắc căng da.

Không bảo đảm loại quả sẽ loại bỏ được hoàn toàn nếp nhăn, nhưng thường xuyên có lý chua đen trong thực đơn sẽ giúp bạn giải nhiệt và trẻ trung hơn nhiều.

