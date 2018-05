lợi ích cho sức khỏe của trái và lá ổi

Ảnh: leavesandfruit.com.

Trái ổi dồi dào các loại vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, ổi rất giàu vitamin C. Mọi người thường nghĩ rằng cam là loại quả nhiều vitamin C nhất nhưng thực ra, một quả ổi cung cấp lượng vitamin C gấp 4 lần một quả cam. Ngoài ra, ổi có lượng vitamin A nhiều gấp 10 lần chanh.

Loại quả này còn chứa vitamin B2, vitamin K và vitamin E. Các loại vitamin này đều giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Chất xơ dinh dưỡng và folate cũng được tìm thấy trong ổi, cùng với mangan, phốt pho, sắt, canxi và kali. Với nhiều loại vitamin và dưỡng chất như vậy, trái ổi có khả năng kháng viêm và phòng ngừa cao huyết áp, ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường.

Ảnh: mb.com.ph.

Trái không phải phần duy nhất có lợi cho sức khỏe của cây ổi. Bạn không nên vứt lá ổi vì chúng có thể dùng để pha trà. Lá ổi xuất hiện trong nhiều bài thuốc, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Nam Mỹ và Mexico. Lá ổi chứa nhiều chất chống oxy hóa và có thể chữa bệnh đường ruột. Ngoài ra, chúng còn chứa chất kháng sinh giúp trị bệnh tiêu chảy.

Lá ổi còn tốt cho tim và hệ tuần hoàn. Các hợp chất trong lá ổi làm giảm lượng đường và cholesterol trong máu, giúp ổn định nhịp tim ở bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhịp tim.

Ăn trái ổi và sử dụng lá ổi rất hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt là sau khi ăn một bữa ăn giàu carbohydrate.

Minh Nguyên (Theo stethnews.com)