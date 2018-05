Menu đồ uống ảnh hưởng xấu đến sức khỏe quý ông

Nước tăng lực

Loại nước uống này được nam giới ở nhiều quốc gia ưa chuộng bởi khả năng giúp tăng cường sức khỏe trong ngắn hạn. Tài xế thường xuyên sử dụng loại nước này để giữ tinh thần tỉnh táo, tập trung. Tuy nhiên, trên thực tế hàm lượng caffeine cao trong nước tăng lực khiến loại nước này nguy hiểm như tác dụng an thần của rượu. Uống nước tăng lực để mong tỉnh táo nhưng loại nước này sẽ làm suy giảm khả năng phản xạ, thậm chí bạn có thể bị say nhẹ nếu đang lái xe, bơi lội. Uống nước tăng lực thường xuyên ảnh hưởng đến sức khỏe và sự minh mẫn của trí não nhiều hơn bạn tưởng.

Soda

Loại nước uống có ga này là nguyên nhân hàng đầu gây những vấn đề sức khỏe như béo phì, sỏi thận. Uống soda thường xuyên sẽ gây hàng loạt phản ứng trong cơ thể. Cụ thể như uống một lon soda mỗi ngày tăng nguy cơ rối loạn sự trao đổi chất trong cơ thể, tăng hàm lượng cholesterol trong máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường. Uống soda làm gián đoạn khả năng tự nhiên của cơ thể kiểm soát lượng calo dựa trên vị ngọt của các loại thực phẩm khiến bạn ăn không điểm dừng và tăng cân nhanh chóng.

Nước uống có cồn

Nồng độ cồn trong bia ở mức 3-5%, rượu nếp hơn 6% và ở các loại rượu màu nâu 39%. Nếu sử dụng đúng cách, liều lượng vừa phải thì những loại thức uống này có thể kích thích tiêu hóa, giúp bạn ăn ngon. Tuy nhiên nam giới uống thường xuyên và quá chén gây áp lực lên gan, thận, dạ dày và các nội tạng khác. Người nghiện rượu sức khỏe suy nhược, sức đề kháng kém dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, cơ thể suy nhược và trí nhớ kém. Đặc biệt uống đồ có cồn pha với soda khiến rượu đến ruột non dễ dàng hơn. Kết quả là những người uống rượu mạnh pha với soda có nồng độ cồn trong máu cao hơn 18% so với người chỉ uống rượu không pha. Không có gì bất ngờ khi vòng bụng của bạn sẽ càng phình to theo thời gian.

Như Mây