Món ăn giải nhiệt vị thuốc từ quả dưa gang

Trong Đông y, dưa gang là loại quả có vị ngọt, tính mát, tác dụng giải khát, dưỡng huyết, an thai, thông khí, lợi tiểu. Tuy nhiên ăn nhiều dưa gang sống dễ gây đau bụng, người mới khỏi bệnh và tì vị hư hàn nên kiêng ăn.

Theo bác sĩ dinh dưỡng Nguyễn Thùy Linh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các bộ phận của dưa gang như lá, cuống, hoa đều có công dụng tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Hạt dưa gang mềm, ngọt, có tính mát, giúp thanh phế, nhuận tràng, chữa ho khan hoặc đại tiện táo bón. Hoa dưa gang trị nấc. Cuống dưa giải độc, chữa sốt. Vào mùa nắng nóng ăn dưa gang có thể ngừa chứng cảm nắng. Vỏ dưa gang làm món nộm hỗ trợ giảm cân.

"Dưa gang ngang vị thuốc", bác sĩ Linh nhấn mạnh.

Ảnh: Theo SBS

Làm đẹp

Trong dưa gang có vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp làn da mịn màng, sáng đẹp. Rửa sạch quả dưa gang, thái lát mỏng để đắp hoặc sử dụng miếng mặt nạ chiết xuất từ dưa gang để làm đẹp.

Trong dưa gang chứa hơn 90% là nước và các vitamin C, A, K nên hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Hàm lượng nước trong dưa gang giúp bạn cảm thấy no, duy trì trọng lượng cơ thể, ngăn thừa cân, béo phì, bệnh tiểu đường.

Bài thuốc

Trị cảm nắng: một quả dưa gang hay một cốc nước ép dưa gang vào ngày hè giúp giảm cơn đau đầu, chóng mặt và cảm nắng, cơ thể nhanh phục hồi và tăng sức đề kháng.

Giải rượu nhờ uống nước dưa gang xay. Uống hàng ngày sẽ giúp cơ thể sảng khoái.

Dưỡng huyết, an thai bằng cách uống cuống dưa gang kết hợp với bột gạo. Bạn đặt cuống dưa gang lên miếng ngói nung cháy thành than, nghiền với bột gạo rồi trộn đều với nhau. Mỗi ngày uống 30 g hỗn hợp này với nước ấm. Tuy nhiên, cần tuân theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho thai nhi, không phải bà bầu nào cũng có thể uống được.

Dưa gang ăn sống, làm gỏi có thể lợi tiểu. Dưa đốt thành tro, nghiền bột, rắc bên ngoài miệng để chữa rộp miệng. Đây cũng là thức uống giải khát an toàn, sạch sẽ và có ích cho sức khỏe.

Lưu ý khi chọn dưa gang

- Khi mua nên chọn quả vỏ mỏng, to, tròn, cầm nặng tay, ấn nhẹ thấy dưa mềm và có mùi thơm thoang thoảng là dưa ngon.

- Nên chọn những quả chín và có dấu hiệu rạn ở trên vỏ. Đây là lúc dưa ngon và ngọt nhất.

- Không nên chọn quả đã nứt vỡ, dễ bị úng, hỏng bên trong.

Thùy An