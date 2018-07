Món ăn vặt bổ dưỡng giúp bạn đỡ buồn ngủ khi xem World Cup

Anh Nguyễn Văn Tuyên, nhân viên kế toán quê ở Nghệ An, đã phải truyền nước nhiều ngày qua do cố thức khuya xem bóng đá. Có những trận anh vừa xem vừa buồn ngủ, tuy nhiên hễ đặt lưng xuống giường là không thể chợp mắt do quá giấc. Hôm sau tỉnh dậy anh luôn trong tình trạng buồn ngủ, cơ thể rã rời, không muốn ăn, thậm chí không muốn vận động.

Chia sẻ của anh Tuyên

Anh Tuyên chia sẻ là không ăn được cơm. Có hôm đến cơ quan ngủ gục xuống bàn làm việc do quá mệt. Vài ngày sau, gia đình phải đưa anh vào bệnh viện truyền nước để hồi sức.

Theo các chuyên gia y tế, người thường xuyên thức khuya để xem bóng đá sẽ khiến cơ thể dễ bị suy nhược, mệt mỏi, năng suất làm việc giảm sút… Do đó, cần đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe trong dịp này. Bạn có thể chuẩn bị các món "lai rai" mà bổ dưỡng để ăn trong khi chờ các trận cầu thế giới, như sau:

Hạt sen, tâm sen

Hạt sen còn gọi là liên nhục, liên tử có chất kiềm, glucôxit thơm, tác dụng an thần. Ăn hạt sen, tuyến tụy tiết ra chất insulin làm người ta dễ ngủ hơn. Đông y thường dùng kết hợp tâm sen và hạt sen có tác dụng kích thích tiêu hóa, kiện tỳ và chữa chứng suy nhược thần kinh, mất ngủ, an thần.

Long nhãn

Long nhãn vị ngọt, tính bình. Long nhãn có tác dụng bổ huyết, dưỡng tâm, an thần, ích trí, bổ tỳ, kiện vị. Chủ trị các chứng thiếu máu, suy nhược cơ thể, mệt mỏi, mất ngủ, hay quên, tim hồi hộp, loạn nhịp, lo nghĩ quá nhiều, ăn uống, tiêu hóa kém.

Táo tàu

Táo tàu tính ôn vị ngọt có tác dụng bổ ích tỳ vị, dưỡng huyết an thần, chữa mệt mỏi, mất ngủ. Từ táo tàu có thể chế biến thành món ăn ngon chữa mất ngủ, an thần Ví dụ bạn dùng cam thảo, tiểu mạch, đại, cho vào nồi rồi đổ 2 bát nước đun đến khi còn một bát, uống nước bỏ bã.

Đậu xanh

Đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt giải độc, trừ phiền nhiệt, điều hòa ngũ tạng, nấu ăn bổ mát và trừ các bệnh thuộc nhiệt, an thần. Có thể chế biến đậu xanh ở dạng nấu chè, nấu cháo hoặc nấu ăn, rất tốt cho người mất ngủ và suy nhược.