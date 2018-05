Một tô bún riêu chứa lượng calo gần bằng 3 chén cơm

Cách tính lượng calo trong một tô bún bò Huế / Nhân viên văn phòng cần bao nhiêu calo mỗi ngày?

Trả lời:

Chào bạn,

Nhiều người không dám ăn cơm vì sợ có nhiều tinh bột dễ gây tăng cân, song lại chuyển sang ăn các món nước như bún bò, bún riêu, phở... Trên thực tế các món này cũng rất giàu calo.

Dựa vào công thức phân tích thành phần năng lượng của một tô bún riêu cua cỡ vừa, ta có thể tính được tổng năng lượng của món này là 450 kcal. Như vậy năng lượng trong một tô bún riêu cao gấp 2,25 lần một chén cơm trắng (200 kcal) và gấp 1,5 lần một chén cơm có thức ăn (300 kcal).

Cụ thể cách tính lượng calo một tô bún bò riêu cua bao gồm tổng năng lượng của các thành phần thực phẩm cơ bản sau:

Do vậy, để giảm cân, bạn cần cắt giảm lượng tinh bột kể cả cơm, bún, phở, mì… Không ăn đồ ngọt như đường, mật, bánh kẹo, nước ngọt, chè, kem, trái cây ngọt. Hạn chế thực phẩm giàu béo như thịt mỡ, các món xào, rán có nhiều chất béo, nước dùng thịt, bơ. Nên ăn cá, thịt nạc, các món luộc, hấp thay cho rán, xào. Uống sữa không đường tách béo dành cho người thừa cân béo phì. Ăn nhiều rau xanh và các rau củ quả ít ngọt (500 g mỗi ngày). Nên chế biến ở dạng luộc, nấu canh, làm nộm, salad. Ăn chậm, nhai kỹ. Ăn đủ bữa, chỉ vừa đủ no, không để quá đói, không ăn quá no, không ăn sau 20h.

Bạn nên duy trì luyện tập môn thể thao hoặc tập thể dục ít nhất 60 đến 90 phút một ngày với các loại hình như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi, thể dục nhịp điệu, đạp xe đạp… Nhớ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ từ 7 đến 8 giờ mỗi ngày. Ngủ sớm trước 22h.

Thân ái.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Minh Nguyệt