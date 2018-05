Nấu ăn bằng dầu thực vật ở nhiệt độ 180oC có thể gây ung thư

Nấu ăn bằng dầu thực vật có thể đe dọa sức khỏe con người vì giải phóng chất hóa học có tên aldehyde, vốn được cho là có liên quan đến ung thư, bệnh tim mạch và mất trí.

Dầu thực vật được đun nóng có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Ảnh: thinkingmomsrevolution.com.

Theo Telegraph, kết luận trên được giáo sư hóa học Martin Grootveld thuộc Đại học De Montfort cùng cộng sự đưa ra sau hàng loạt thí nghiệm. Đội ngũ nghiên cứu phát hiện cá và khoai tây được rán bằng dầu thực vật chứa nồng độ aldehyde cao gấp 100 - 200 lần mức an toàn hàng ngày do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị.

Giáo sư Grootveld cho biết, bơ và mỡ lợn từ lâu bị cho là có hại nhưng thực chất lại rất tốt để rán vì sản sinh ra ít aldehyde. "Người ta vẫn luôn ca ngợi dầu ngô, dầu hướng dương. Nhưng nếu bạn không cẩn thận và đun nóng chúng quá lâu trong chảo rán, các loại dầu này sẽ trải qua nhiều phản ứng hóa học rồi tích lũy hợp chất độc hại", ông giải thích. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong số các loại dầu thực vật, dầu ngô và dầu hướng dương là nguy hiểm hơn cả, còn dầu dừa an toàn nhất.

Lượng aldehyde được sinh ra theo thời gian đun nóng dầu thực vật.

Giáo sư John Stein từ Đại học Oxford bổ sung dầu thực vật rất giàu omega 6 và sẽ làm giảm lượng omega 3 quan trọng trong não bộ bằng cách thay thế chúng. "Nếu bạn ăn quá nhiều dầu hướng dương hay dầu ngô, não sẽ hấp thụ một lượng lớn omega 6 và đẩy omega 3 đi", ông nói. "Tôi tin sự thiếu hụt omega 3 là yếu tố quan trọng tác động đến sức khỏe bộ não và gây ra các bệnh như mất trí".

Tuy vậy, giáo sư Grootveld trấn an bạn chỉ cần tránh nấu nướng bằng các loại dầu thực vật chứ không nhất thiết loại bỏ chúng ra khỏi thực đơn. Dầu thực vật không gây nguy hại nếu được hấp thụ ở dạng nguyên chất (như trong các món sa lát) và bạn có thể ăn chút dầu dừa mỗi ngày như một phần của chế độ ăn lành mạnh.

Minh Nguyên