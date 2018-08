Người ăn low carb dễ tổn thọ

Chế độ dinh dưỡng low carb phổ biến khắp thế giới nhờ tác dụng giảm cân và phòng chống một số loại bệnh tật. Tuy nhiên, nghiên cứu kéo dài 25 năm ở Mỹ chỉ ra kiểu ăn uống này có thể khiến con người tổn thọ bốn năm.

Theo BBC, carbohydrates bao gồm các loại rau củ quả và đường nhưng nguồn chủ yếu vẫn là những thức ăn có tinh bột như khoai tây, bánh mì, cơm, mì Ý và ngũ cốc. Khi thực hiện chế độ low carb, người ăn thay thế carbohydrates bằng các loại protein và mỡ động vật.

Trên tờ The Lancet Public Health, các nhà khoa học đã tiến hành điều tra thói quen ăn uống cùng khẩu phần của 15.400 người Mỹ để xác định lượng calo từ carbohydrates, chất béo và protein. Sau 25 năm, nhóm tác giả nhận thấy những người lấy 50-55% năng lượng từ carbohydrates có nguy cơ tử vong thấp hơn những người ăn quá ít hoặc quá nhiều carb.

Các nhà khoa học tính toán rằng từ tuổi 50, người ở nhóm ăn carb vừa phải sẽ sống thêm trung bình 33 năm. Con số này cao hơn bốn năm so với người ăn ít carbs (năng lượng từ carbs ít hơn 30%); 2,3 năm so với nhóm ăn hơi ít carbs (năng lượng từ carbs khoảng 30-40%) và 1,1% so với người ăn nhiều carbs (năng lượng từ carbs trên 65%).

Trước đây, công trình trên 400.000 người từ 20 quốc gia cũng đưa ra kết luận tương tự.

Ảnh: ValueWalk.

Lý giải hiện tượng trên, nhóm tác giả suy đoán chế độ ăn kiêng hạn chế carbs nghiêm ngặt khiến con người ăn ít rau, củ, hạt mà tiêu thụ quá nhiều protein, chất béo động vật vốn liên quan đến tình trạng viêm và lão hóa của cơ thể.

Bên cạnh đó, so sánh chế độ low carb giàu protein và mỡ động vật với chế độ dinh dưỡng giàu protein và mỡ thực vật chỉ ra người ăn thịt bò, cừu, lợn, gà và pho mát thay carbohyrdates sẽ tăng nguy cơ tử vong. Ngược lại, người chuyển sang ăn rau và hạt lại giảm rủi ro chết sớm.

Các nhà nghiên cứu thừa nhận công trình còn những hạn chế như chỉ dựa trên thông tin tình nguyện viên tự cung cấp và chỉ theo dõi cách ăn uống của họ trong sáu năm đầu tiên. Tuy vậy, họ vẫn khuyến cáo cộng đồng điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, không tiêu thụ quá nhiều sản phẩm từ động vật.

"Dữ liệu của chúng tôi cho thấy low carb dựa trên động vật có thể rút ngắn tuổi thọ và không nên được khuyến khích. Nếu muốn theo chế độ low carb, bạn hãy đổi carb sang các chất béo và protein thực vật", Tiến sĩ Sara Seidelmann từ Bệnh viện Brigham and Women đứng đầu nghiên cứu nói.