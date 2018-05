Người tiêu dùng hoa mắt khi chọn dầu cá

Dầu cá không chỉ cung cấp nhiều axit béo thiết yếu giúp trái tim khỏe mạnh mà còn giúp đôi mắt sáng và tốt cho sức khỏe não bộ. Sản phẩm này ngày càng phong phú trên thị trường, đa dạng từ nguồn gốc, xuất xứ đến chất lượng khiến người tiêu dùng đắn đo hơn trong việc chọn lựa thực phẩm an toàn, sạch và có nguồn gốc tự nhiên. Đứng trước “rừng dầu cá” ấy khiến không ít thượng đế phân vân phải chọn sao cho an toàn.

Lạc giữa rừng dầu cá

Không khó có thể mua được một lọ dầu cá Omega 3 hàng xách tay từ Nhật, Mỹ, Đức… từ những trang rao bán trên mạng. Nhấp chuột vào một vài trang facebook cá nhân chuyên cung cấp các sản phẩm nhập ngoại, hỏi thông tin về dầu cá sẽ được tư vấn nhiệt tình về nguồn gốc dầu, tác dụng và giá cả sản phẩm đến từ từng nước. Những bình luận theo đó cũng nhiều hơn, mỗi khách hàng thắc mắc một sản phẩm: dầu Đức giá cả như nào? dầu Mỹ tốt hơn ra sao? hay dầu cá Việt Nam rẻ hơn nhưng giá thành thấp liệu có ảnh hưởng đến chất lượng? Chợ mua bán dầu cá họp ngay trên mạng và người tiêu dùng hoang mang trong muôn vàn những sản phẩm.

Khảo sát tại một số cơ sở bán thuốc, số lượng người tìm mua dầu cá cũng đa dạng. Chị Nguyễn Trà My (Vương Thừa Vũ, Hà Nội) làm công việc văn phòng của công ty nước ngoài. Nghe đồng nghiệp mách uống dầu cá bổ sung Vitamin A và các thành phần khác tốt cho mắt và sức khỏe nên tìm đến hiệu thuốc nhờ tư vấn. Tại hiệu thuốc, chị được giới thiệu các hãng dầu cá khác nhau. “Dầu cá có rất nhiều loại: hàng nhập có, hàng trong nước có mà giá thành, nồng độ DHA + EPA của sản phẩm đều khác nhau. Mình thấy hơi khó khăn trong quyết định lựa chọn loại dầu sạch, an toàn không bị hàng giả, kém chất lượng”, chị My chia sẻ.

Cũng tương tự chị My, chị Nguyễn Thu Hằng (Ba Đình, Hà Nội) cũng phân vân khi chọn loại dầu cá sạch, đảm bảo. Tần ngần trong quầy thuốc gần 30 phút chọn sản phẩm, chị vẫn chưa biết chọn loại nào. Ở mỗi nhãn mác đều ghi thành phần nguyên liệu và công dụng của dầu giống nhau. “Cũng khó để phân biệt dầu cá sạch, bẩn qua nhãn mác bằng mắt thường. Mình cứ theo tâm lý mua hàng nhập khẩu tuy giá hơi cao nhưng độ đảm bảo sẽ tốt. Mình dùng dần rồi cảm nhận chứ biết làm thế nào”, chị Hằng cho biết.

Cách chọn dầu cá tốt cho sức khỏe

Nhiều người vẫn nghĩ đơn giản rằng viên dầu cá nào cũng giống nhau, nhưng thực chất các sản phẩm bổ sung Omega-3 lại đòi hỏi những tiêu chuẩn sạch rất khắc khe. Omega-3 sạch phải được sản xuất tuân thủ theo một quy trình chế biến nghiêm ngặt, mà nguồn nguyên liệu sạch là khâu đầu tiên quyết định mức độ an toàn và chất lượng viên uống. Một số nhà sản xuất vì lợi nhuận đã xem nhẹ nguồn nguyên liệu cá để chiết xuất ra viên dầu cá, khiến việc bổ sung Omega-3 cho cơ thể không đạt hiệu quả như mong muốn, thậm chí còn gây nguy hại đến sức khỏe con người. “Omega 3 sạch”, “Omega 3 nguồn cá sạch” là những từ khóa tìm kiếm được những người sử dụng dầu cá quan tâm với mong muốn tìm được sản phẩm an toàn cho sức khỏe.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Phó trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện dinh dưỡng, Omega 3 là các acide béo không no (chưa bão hoà), gồm 3 loại chủ yếu như: EPA, DHA, DPA, có nhiều trong cơ thể các loài cá vùng biển lạnh, sâu như cá Hồi, cá Tuyết…Các dưỡng chất có trong dầu cá được xem như một vị cứu tinh đối với những người bị bệnh tim mạch, hỗ trợ giảm lượng triglycerid, cholesterol và xơ cứng động mạch. Theo một số nghiên cứu, dược phẩm này còn có hiệu quả chống lại ba dạng ung thư phổ biến: ung thư vú, đại tràng và tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, Omega 3 giúp cân bằng nồng độ cholesterol.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Phó trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng.

Trước lo lắng về hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, Tiến sĩ Hưng khuyên, người tiêu dùng cần cẩn trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm, địa chỉ mua hàng. Cụ thể, cách nhận biết tốt nhất hàng đúng nguồn gốc là kiểm tra mã vạch trên nhãn mác của sản phẩm. Sản phẩm uy tín nhập từ các nước ngoài như Đức, Nhật, Mỹ… sẽ được kiểm chứng thông qua mã vạch ấy. Chỉ có Omega-3 sạch mới đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời phát huy được hết lợi ích của “dưỡng chất vàng” khi sử dụng lâu dài.

Viên dầu cá Omega 3 sạch, an toàn sẽ không có các chất “bẩn” hay các độc tố gây hại, không bị nhiễm khuẩn trong toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm, từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra. Chỉ những viên uống đáp ứng được những yêu cầu về độ tinh khiết, cũng như đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm thì mới được cấp giấy chứng nhận về độ an toàn và chất lượng từ các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức khoa học uy tín trên thế giới như Eurofins Scientific, IFFO, IFFO RS… Sự chứng nhận này chính là tấm vé thông hành để sản phẩm Omega-3 sạch tìm được chỗ đứng trong một rừng Omega-3 thật giả lẫn lộn.

Thu Ngân