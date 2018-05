Nguyên tắc ăn sáng giúp giảm cân

Những điều nên tránh khi ăn sáng / 5 thói quen buổi sáng phái mạnh cần bỏ

Muốn giảm cân, hãy ăn sáng ngay khi có thể, đừng để đến lúc quá đói. Ảnh minh họa: Health.

Theo các chuyên gia sức khỏe của Health, không phải mọi bữa ăn sáng đều giống nhau, những bữa sáng không đúng cách có thể phá hủy hoàn toàn mọi nỗ lực giảm cân của bạn. Do đó việc tuân thủ những nguyên tắc dưới đây có thể giúp bạn cải thiện đáng kể việc giảm cân của mình:

Ăn sáng ngay khi có thể

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh ăn sáng giúp khả năng trao đổi chất đi vào guồng quay tốt hơn. Vậy nên hãy cố gắng ăn sáng trong vòng 30-60 phút sau khi thức dậy nhằm đốt cháy chất béo trong cơ thể nhiều nhất. Nếu để cơ thể bị đói khi không ăn sáng, bạn sẽ dễ bị hạ đường huyết vì cơ thể bị đói sau một giấc ngủ dài, mất đi hiệu suất trong công việc và có một khởi đầu cho ngày làm việc mới thật mệt mỏi.

Trong trường hợp bạn không thích ăn sáng, hãy thử kết hợp của các loại đồ uống như cà phê pha sữa chua đông lạnh ít béo cùng với quế hoặc một cốc sữa hạnh nhân. Những đồ uống này giàu calo nhưng lại ít béo, đảm bảo cung cấp đủ calo cho ngày mới.

Tăng cường bổ sung protein

Bữa sáng với nhiều protein như trứng hay sữa chua Hy Lạp có thể xua tan cơn đói, giúp bạn ăn ít hơn, nhờ đó mà giảm cân. Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ ăn trứng trong bữa sáng giúp giảm cân hiệu quả hơn gấp hai lần so với nhóm ăn sáng bằng bánh mì. Lượng protein trong trứng giúp cơ thể no lâu hơn, giảm cảm giác đói, giúp bạn tiêu thụ ít calo hơn trong ngày hôm đó. Những thực phẩm có hàm lượng protein cao như thịt gà, bò cho bữa sáng cũng là một lựa chọn tốt bởi chúng cho cảm giác no mà vẫn tràn đầy năng lượng để bạn làm việc.

Thêm một quả chuối cho bữa sáng

Ăn bữa sáng với nhiều tinh bột phản tác có thể giúp bạn no lâu và đốt cháy nhiều calo hơn vì nó thúc đẩy cơ thể bạn sử dụng chất béo để tiêu hao năng lượng. Tinh bột phản tác có thể tìm thấy nhiều trong chuối hoặc yến mạch.

Thụy Ân