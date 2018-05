Những ai không nên ăn bưởi?

Bài thuốc hay từ cây rau dền / Vì sao nên ăn chuối trước và sau khi tập thể dục?

Bác sĩ Phạm Văn cho biết theo y học cổ truyền, bưởi có vị ngọt chua, công năng lưu thông khí huyết, nhuận phế thanh tràng, bổ huyết kiện tỳ, phòng tắc động mạch não, giảm cân...

Bảo vệ não bộ

Nhiều nghiên cứu cho biết, bưởi chứa một loại flavanoid có khả năng làm giảm nguy cơ mắc đột quỵ. Trong cơ thể, flavanoid giúp tăng cường chức năng huyết quản và tiêu viêm. Vì vậy, khi bạn ăn bưởi sẽ có tác dụng bảo vệ não bộ rất tốt, phòng ngừa xuất huyết não và đột quỵ.

Giúp trái tim khỏe mạnh

Nếu mỗi ngày bạn ăn một trái bưởi có thể làm giảm cholesterol và triglycerid. Đặc biệt, bưởi đào rất tốt cho tim mạch vì chứa nhiều chất chống oxy hóa.

Tăng cường thể chất

Ăn bưởi có công dụng hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi và sắt, giúp cơ thể khỏe mạnh, bộ xương chắc khỏe. Bưởi cũng chứa nhiều vitamin B11 (axt folic) rất tốt cho phụ nữ mang thai.

Quả bưởi có tính hàn, không thích hợp cho người hay bị tiêu chảy, đau bụng. Ảnh: suckhoedoisong.

Giảm béo

Quả bưởi chứa một loại chất có tác dụng hữu hiệu đẩy nhanh quá trình tiêu đốt mỡ, giúp giảm béo tự nhiên. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn nửa quả bưởi trước các bữa chính mỗi ngày, liên tục trong 12 tuần trở lên, có thể giảm béo rất hữu hiệu.

Giảm bệnh tiểu đường

Bưởi có vị đắng đặc biệt, chất tạo nên vị đắng này có tác dụng hỗ trợ trị liệu bệnh tiểu đường, giúp cơ thể mẫn cảm đối với insulin. Những bệnh nhân tiểu đường thường xuyên ăn bưởi có thể giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng và các biến chứng nguy hiểm.

Loại bỏ các đốm trên da, giúp da căng mịn

Bác sĩ chuyên khoa da liễu cho biết bưởi chứa nhiều vitamin C, giúp giảm hữu hiệu các đốm sắc tố trên da. Nhờ chứa hàm lượng vitamin C cao, bưởi không những có tác dụng loại bỏ các đốm đen mà còn giúp da căng mịn, bảo trì ở một trạng thái tốt nhất. Tác dụng đó có được là nhờ sự hiện diện của vitamin C có vai trò trọng yếu đối với sự hình thành collagen. Đặc biệt với nữ giới, ăn bưởi thường xuyên sẽ giúp làn da bạn trở nên mịn màng và đẩy lùi quá trình lão hóa.

Ai không nên ăn bưởi?

Theo Đông y, bưởi có tính lạnh, vì vậy, người tỳ vị hư hàn không nên ăn. Trái cây này cũng có thể gây tiêu chảy, không thích hợp cho người thường hay bị tiêu chảy, đi ngoài phân lỏng, đau bụng. Bưởi có vị chua, tụ đờm, người bị phong hàn cảm mạo cũ, nhiều đờm cũng không nên ăn.

Theo Sức khỏe và Đời sống