Những cặp thực phẩm ăn chung bổ dưỡng

“Khi nói tới vấn đề hấp thụ dưỡng chất, các cặp đôi thực phẩm có thể giúp cho bữa ăn thêm tốt hơn cho sức khỏe”, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Alexandra Caspero cho biết. Theo bà, nhiều loại vitamin và khoáng chất có thể “làm việc” cùng nhau và cho hiệu quả cao hơn hẳn.

Bên cạnh những kết hợp thường gặp trong nấu nướng như thịt bò và khoai tây, trứng và thịt xông khói, bánh quy và sữa, dưới đây là 5 cặp đôi thực phẩm để tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn.

1. Thịt bò nạc và súp lơ xanh

Thiếu sắt là vấn đề dinh dưỡng thường gặp, nhất là ở phụ nữ. Không bổ sung đủ sắt có thể dẫn tới các rối lạn máu và tình trạng mệt mỏi.

Theo các chuyên gia, vitamin C giúp cơ thể hấp thu sắt. Do đó, kết hợp thịt bò hoặc đậu lăng giàu sắt với nguồn cung vitamin C từ súp lơ xanh hoặc cà chua sẽ cải thiện đáng kể lượng sắt trong cơ thể.

2. Táo và việt quất

Trái cây có chứa phytochemical, một chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ bệnh tim và ung thư. Khi kết hợp đúng các loại trái cây, lợi ích chống oxy hóa sẽ được nhân lên, theo một nghiên cứu trên Tập san Nutrition.

Nghiên cứu này phát hiện hiệu quả chống oxy hóa gia tăng khi ăn nhiều loại trái cây cùng nhau. Do đó, thay vì ăn một bát đầy việt quất hay chỉ dùng một quả táo riêng lẻ, hãy chia nhỏ phần ăn và kết hợp hai loại cùng nhau để tăng khả năng chống bệnh tật. Sinh tố cũng là một cách hay để bổ sung nhiều loại trái cây một lúc.

3. Thịt gà và khoai lang

Khoai lang dồi dào vitamin A giúp cơ thể chống viêm nhiễm. Tuy nhiên, bổ sung vitamin A khi thiếu kẽm không khác gì nhóm lửa không diêm. Cơ thể cần kẽm để tham gia vào quá trình tổng hợp và điều hòa protein vận chuyển vitamin A trong cơ thể.

Để hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, có thể dùng kèm khoai lang với thịt gà, một thực phẩm giàu kẽm. Thịt gà ăn cùng khoai lang nướng hoặc súp chế biến từ khoai lang là những gợi ý hay.

4. Cá ngừ và cải xoăn

Canxi và vitamin D là hai dưỡng chất quan trọng nhất làm nên hệ xương chắc khỏe, theo Viện Sức khỏe quốc gia Mỹ. Các chuyên gia khuyên nên kết hợp cá ngừ hoặc cá hồi, thực phẩm giàu vitamin D với cải xoăn, một nguồn cung canxi tuyệt vời.

5. Bơ đậu phộng và chuối

Cơ thể và hệ cơ cần protein và carbohydrate để phục hồi, phát triển sau các bài tập vận động. Để bổ sung cặp đôi dưỡng chất này, bạn có thể làm sandwich với bơ đậu phộng và chuối.

